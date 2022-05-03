Понад 10 тисяч заявок про вибухонебезпечні предмети надійшло через інтерактивну мапу ДСНС

3 мая 2022 г., 13:05

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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що понад 10 тисяч заявок про виявлення вибухонебезпечних предметів надійшло через сторінку з інтерактивною мапою на сайті ДСНС України.



Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко під час брифінгу «Цифрові сервіси та проєкти МВС в умовах війни» у медіацентрі Україна-Укрінформ.



Заступник очільника МВС нагадав, що на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів і небезпечних ділянок та інформацією щодо перебігу розмінування.



«Також у цьому ресурсі працює сервіс, через який громадяни можуть поінформувати ініціативно, з наданням відповідних координат і зображеннями знайдених небезпечних предметів, щоб підрозділи ДСНС могли відповідним чином реагувати. Наразі надійшло вже понад 10 тисяч таких повідомлень», - поінформував Ігор Бондаренко.



За його словами, даний сервіс створений саме для того, щоби максимально убезпечити громадян, які повертаються до міст і сіл, де ще досі можуть залишатися значні обсяги небезпечних предметів, які лишили після себе російські військові.



«Закликаю, щоб цим сервісом активно користувалися наші громадяни, і щоб вони також дотримувалися рекомендацій, які надходять від ДСНС. На жаль, є випадки, коли транспорт підірвався на міні. Сподіваюся, що і підрозділи ДСНС, і інші профільні підрозділи, які допомагають у розмінуванні, що вони цю роботу виконають у досить стислий термін, наскільки це можливо», - сказав заступник Міністра.



Нагадаємо, раніше було створено сервіс для координації дій рятувальних служб, евакуації населення та надання гуманітарної допомоги Тelegram-бот @Evacuation2022_bot. Через цей чат-бот можна додавати свої контакти, геолокацію та зв'язатися з представниками Координаційного центру, який працює спільно з Мінреінтеграції, Українською асоціацією районних та обласних рад.

«Завдяки тому, що з сервісом працюють представники територіальних громад, швидко залучаються до допомоги представники відповідних профільних служб - як із системи МВС, так і інші - Міністерство охорони здоров'я України, волонтери», - зазначив Ігор Бондаренко.

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