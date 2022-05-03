Платформа HelpTheHelper допомагає волонтерам збирати фінансову допомогу

3 мая 2022 г., 13:55

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З першого дня повномасштабного вторгнення вся нація мобілізувалась, а Україна перетворилась на єдиного волонтера та воїна. Поки армія бореться на передовій, українці вибудовують мережі взаємодопомоги, чи шукають своє місце на фронті. Хтось ставав до лав ЗСУ, хтось долучався до інформаційного фронту, хтось переформатовував свій ресторан на точку, де щодня готують їжу для тисяч людей.

HelpTheHelper – платформа, що збирає історії тих, хто забезпечує міста України необхідними харчовими продуктами, амуніцією, медикаментами, а також тих, хто вивозить людей з-під обстрілів і надає всебічну допомогу.

Платформа направляє фінансову допомогу напряму волонтерам. В команді проєкту – програмісти, дизайнери, перекладачі, журналісти та маркетологи. Вони записують інтерв'ю, збирають факти волонтерської діяльності та представляють їх авдиторії.

Через цю платформу ви можете відправити фінансову допомогу саме тим, чия діяльність і історія відгукається в вашому серці. Ви можете допомогти кожному з героїв підсилити їх діяльність – задонатити на паливо для евакуації мирного населення, або на апарати, що пришвидшують загоєння ран.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист