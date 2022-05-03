Ізраїль створить кібернетичний «Залізний купол»

3 мая 2022 г., 12:02

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, уряд Ізраїлю в понеділок наказав комунікаційним компаніям активізувати свої зусилля з кібербезпеки після зростання кількості спроб хакерських атак.



Наразі впроваджуються нові правила, в яких повинні бути дотримані обов’язкові та уніфіковані стандарти, повідомили у Міністерстві комунікацій та Національному кібер-директораті Ізраїлю.



Згідно з новими правилами, фірми повинні сформулювати плани захисту комунікаційних мереж, використовуючи комбінацію механізмів моніторингу та контролю, щоб дати можливість створити актуальну картину кіберзахисту, забезпечуючи при цьому конфіденційність.



«Ми намагаємося встановити правильні стандарти для комунікаційних компаній, щоб захистити Ізраїль і створити своєрідний «Залізний купол» від атак на кіберпростір. Ми страждаємо від тисяч кібератак щороку», – заявив міністр комунікацій Йоаз Хендель (Yoaz Hendel).



Ізраїль використовує систему протиповітряної оборони «Залізний купол» для перехоплення ракет, випущених палестинськими бойовиками, переважно з сектора Газа.



Гендель сказав, що ризики продовжують зростати разом із наростаючою цифровізацією.



«Комунікаційні мережі є привабливою мішенню для кібератак ворожих елементів», – сказав Хендель, посилаючись на потенційну шкоду або зупинку послуг і витік інформації.



За даними фірми з кібербезпеки Check Point, за перші три місяці 2022 року середня кількість щотижневих атак на ізраїльські компанії зросла на 137% у річному вимірі до майже 1500 на тиждень.



Габі Портной (Gaby Portnoy), голова директорату Ізраїлю з кібербезпеки, сказав, що лише за останній місяць в Ізраїлі різко зросла кількість атак з метою зруйнувати веб-сайти. Він звинуватив іранців у здійсненні багатьох нападів.



Минулого місяця, зауважив він, DDoS-атака, спрямована на знищення урядових сайтів, почалася через постачальників телекомунікацій, але в кінцевому підсумку зазнала невдачі.



Портной відзначив, що ізраїльські телекомунікаційні фірми мають дуже хорошу кібербезпеку, але що нові правила, які включають вищий рівень нагляду, лише покращать систему.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист