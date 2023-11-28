Польська Euvic Group в рамках експансії купує частку української компанії Artkai

28 ноября 2023 г., 15:35

Як повідомляє Forbes, консорціум Euvic Group, що працює на польському IT-ринку вже 18 років, та загалом має в штаті близько 6000 працівників, придбав мажоритарну частку українського постачальника програмного забезпечення Artkai.

Для Euvic Group це стратегічна купівля. На початку року компанія вже придбала частку іншого українського розробника – Exoft. Загалом польський консорціум в найближчі два-три роки планує ще низку інвестицій в ІТ-аутсорсингові компанії в Україні розміром 50-150 фахівців з експертизою net- та веб-розробки.

Artkai працює на ринку з 2014 року та спеціалізується на розробці додатків для індустрій FinTech, PropTech, MarTech, а також диджиталізації для SMB/SME. Наразі в компанії працює близько 100 фахівців. Основні клієнти – це компанії зі США та Європи. Штаб-квартира компанії розташована в Україні, але представництва є також у Бельгії, Швейцарії, США та Британії.

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