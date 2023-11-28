AWS розширила можливості своїх сервісів на базі AI - перш за все роспізнавання голосу

28 ноября 2023 г., 14:25

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AWS на своїй щорічній конференції re:Invent 2023 оголосила нові можливості своїх сервісів штучного інтелекту, завдяки використанню фундаментальних моделей (foundation models, FM).

Сервіс автоматичного розпізнавання голосу Amazon Transcribe з підтримкою FM-технологій забезпечує, за словами AWS, значне підвищення точності розпізнавання - від 20% до 50% для більшості мов.

Серед нових функцій - автоматична ідентифікація мови, користувацький словник, автоматична пунктуація, ідентифікації та відокремлення різних спікерів в аудіозапису. Підтримка більше 100 мов і функцій з доданою вартістю, як стверджується, дасть можливість підприємствам розблокувати дані зі свого аудіоконтенту.

Amazon Personalize, сервіс машинного навчання Amazon, допоможе розробникам створювати персоналізовані рекомендації для своїх клієнтів. Тепер пропонується гіперперсоналізація за допомогою FM завдяки функції під назвою Content Generator.

Нова функція використовує природну мову для створення тексту, який описує тематичні зв'язки між рекомендованими товарами. За словами AWS, це дозволяє автоматично генерувати цікаві заголовки або теми електронних листів, щоб запросити клієнтів натиснути на відео або придбати товари.

AWS також анонсував функцію персоналізації на основі фреймворку LangChain з відкритим вихідним кодом, що дозволяє клієнтам створювати власні FM-додатки. Завдяки інтеграції користувачі можуть викликати Amazon Personalize, отримувати рекомендації для кампанії або рекомендатора і додавати їх у свої FM-додатки в екосистемі LangChain.

Також оновлено Amazon Lex, повністю керований сервіс зі штучним інтелектом для створення діалогових інтерфейсів у будь-яких додатках за допомогою голосу і тексту.

Amazon Lex тепер пропонує нову функцію Conversation FAQ, яка дає відповіді на найпоширеніші запитання клієнтів. Працюючи на основі FM від Amazon Bedrock та затверджених джерел знань, сервіс дозволяє компаніям надавати точні, автоматизовані відповіді на типові запитання клієнтів у природній та цікавій формі.

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