FAVBET та Всеукраїнська рекламна коаліція на Effie Awards нагородили Укрзалізницю спеціальною відзнакою  

28 ноября 2023 г., 16:41

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24 листопада в Києві пройшла щорічна церемонія нагородження Effie Awards. Спеціальну нагороду від Всеукраїнської рекламної коаліції та від технологічного партнера премії — компанії FAVBET, — отримала Укрзалізниця.



Головний залізничний перевізник країни отримав відзнаку «Найкраща підтримка українців» за кейс «Потяг до перемоги» — проєкт, яким відзначив героїчні зусилля українців на окупованих територіях. Кожен з 7 вагонів був присвячений одному з регіонів, що потерпає від російської окупації, та був розписаний відомими українськими митцями. На сайті проєкту також можна почитати й подивитись історії незламних мешканців цих територій.

«Для нас велика честь разом з Всеукраїнською рекламною коаліцією вручити цю нагороду Укрзалізниці — підприємству, яке з перших днів вторгнення докладає неймовірних зусиль для того, щоб транспортні артерії країни продовжували працювати. Ми відзначили унікальною нагороду саме Укрзалізницю, але від команди дякуємо й іншим компаніям, які підтримують українців та ЗСУ у ці часи. Вдячні оргкомітету українського Effie за можливість долучитись до найважливішої події на рекламно-комунікаційному ринку України», — розповів Євген Яценко, СOM FAVBET.

Effie Awards — найпрестижніша маркетингова премія у світі, яка відзначає найбільш ефективні рекламні та комунікаційні кампанії. За підсумками Effie Awards Ukraine щорічно формуються національні рейтинги ефективності комунікаційних агентств, рекламодавців та брендів України. Результати української програми Effie також включають до міжнародного рейтингу ефективності Effie Index.



Група компаній FAVBET разом з благодійним фондом Favbet Foundation й самі продовжують активно підтримувати сили української оборони. Всього від початку великої війни ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation уже понад 240 авто та 130 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

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