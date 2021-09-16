Поднимающаяся клавиатура ноутбука на 25% улучшает отвод тепла

16 сентября 2021 г., 18:05

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Желание производителей мощных ноутбуков сочетать ультратонкий корпус и топовые мобильные процессоры и дискретную графику приводит к довольно интересным конструктивным решениям.

Примером такого сочетания тонкого корпуса и мощной вычислительной платформы является недавно представленный в нашей стране ноутбук ROG Zephyrus S17. Хотя он выпускается под игровым брендом, ASUS позиционирует его и для тех, кому необходим инструмент для создания медиаконтента с применением программного обеспечения, требовательного к вычислительным ресурсам. Посудите сами, в корпусе толщиной 19,9 мм устанавливается процессор Intel Core i9-11900H 11-го поколения и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. Для их охлаждения задействована СО на базе двух крыльчаток и система из шести тепловых трубок. А вывод тепла за пределы корпуса выполняется фирменной ACTIVE AERODYNAMIC SYSTEM PLUS (AAS PLUS), которая предусматривает, что при открывании крышки клавиатура поднимается на 5°. В результате, формируется канал отвода воздуха шириной 12 мм. По оценке ASUS, такое конструктивное решение усиливает на 25% воздушный поток.



Среди интересных технологических решений, реализованных в системе охлаждения модели Zephyrus S17, стоит также отметить доработанную конструкцию крыльчаток. В них используются тонкие лопасти с переменной толщиной. Их антирезонансная конструкция включает специальные наконечники в виде аэродинамической волны, которая направляет воздушный поток вокруг вентилятора и удерживает его сбалансированным от лопатки к лопатке. Стабильный поток воздуха уменьшает турбулентность, снижает уровень шума и сохраняет надежность охлаждения со временем. Заявлено про уменьшение уровня шума на 2 дБ.

Если уж речь зашла о шуме, стоит отметить, что при уменьшении температуры графического чипа ниже 50°C активная СО отключается. Поэтому при выполнении задач, не требовательных к вычислительным ресурсам, шума вообще не будет.

Вообще, в топовых решениях, к числу которых относится и Zephyrus S17, обычно отрабатываются технологии, которые затем тиражируются в массовых устройствах. Думается, одной из таких может стать NVIDIA Advanced Optimus, позволяющая автоматически переключаться между интегрированной и дискретной графикой в зависимости от нагрузки. Это позволяет оптимизировать режим работы: либо обеспечить максимальную продуктивность, либо максимально продлить автономность.



Среди нововведений стоит отметить и появление в Zephyrus S17 контроллера-колесика Multiwheel. По замыслу разработчиков, аналоговый регулятор является более эргономичным в задачах компьютерного дизайна и конструирования. О поддержке этого контроллера заявила, в частности, Adobe в линейке своих инструментов.

Обратила на себя внимание и ультраскоростная встроенная система хранения новинки на базе RAID-массива HyperDrive Ultimate, включающего три SSD NVMe в максимальной комплектации. Для нее заявлена впечатляющая скорость передачи данных до 10,5 ГБ/с.

Для компьютерных дизайнеров наверняка окажется важной сертификация Pantone Validated и цветовой охват 100% DCI-P3 обоих доступных в Zephyrus S17 17-дюймовых дисплеев. Ноутбук может оснащаться IPS-панелью с разрешением UHD (120 Гц) либо QHD (165 Гц). В первом случае максимальная яркость – 500 кд/м2, а во втором – 300 кд/м2.



В современных условиях гибридной работы пользователи ноутбуков особое внимание уделяют функциональности, связанной с организацией видео-конференц-связи. Поэтому отметим наличие в Zephyrus S17 встроенной веб-камеры и продвинутой аудиосистемы. Входящая в ее состав трехмерная система микрофонов предлагает несколько режимов звукозаписи, оптимизированных для различных сценариев. Кардиоидный режим захватывает звук из источников, расположенных непосредственно перед экраном ноутбука, что делает голос пользователя громким и чистым и лучше всего подходит для записи при потоковой передаче или общении в чате. Тогда как всенаправленный режим улавливает звук со всей комнаты, что позволяет участвовать в разговоре целой группе.

Чтобы улучшить голосовой чат, усовершенствованная функция двустороннего интеллектуального шумоподавления удаляет нежелательные звуки как из входного, так и из исходного звука. Эта функция может быть применена к любому устройству и даже настроена для каждой отдельной программы, поэтому пользователи могут ограничить ее использование программами для голосового общения, чтобы она не влияла на звук в играх.

Обычные веб-камеры используют или технологию 2DNR, которая анализирует отдельные кадры для устранения шума, или 3DNR, которая анализирует кадры в последовательности, чтобы улучшить четкость движущихся объектов. В ROG Zephyrus S17 применяются обе технологии, чтобы пользователи имели идеальный вид в любой ситуации, даже в условиях слабого освещения.



На презентации ROG Zephyrus S17 Иван Омельченко, PR-менеджер украинского представительства ASUS, сообщил о рекомендованных розничных ценах ноутбука в двух конфигурациях:

i7+3060+16ГБ+1ТБ+WQHD – от 73 999 грн

i9+3080+32ГБ+2ТБ+WQHD/4К – от 129 999 грн.

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