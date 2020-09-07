По результатам аудита, обладателем оборонного контракта JEDI остаётся Microsoft

7 сентября 2020 г., 17:45

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В пятницу, Министерство обороны США заявило, что повторная проверка подтвердила верность неоднозначно встреченного решения Пентагона, отдать контракт на облачные вычисления корпорации Microsoft.

По условиям контракта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) длительностью 10 лет и бюджетом до 10 млрд долл., Microsoft должна предоставить облачные инфраструктуру и сервисы, которые помогут Пентагону модернизировать свои ИТ-операции.

В марте этого года, в ответ на судебный иск Amazon Web Services, Министерство обороны заявило, что произведёт повторную оценку принятого решения по JEDI.

AWS, уже имевшая опыт предоставления услуг разведке США, многими считалась наиболее вероятным кандидатом на обладание этим доходным контрактом. В своем иске AWS заявила, что выигравшая заявка Microsoft содержит «множество ошибок», которые Минобороны не приняло во внимание. Жалоба побудила суд временно приостановить действие JEDI в начале этого года.

Официальные представители Пентагона сначала запросили 120 дней на проведение аудита, но затем продлили срок контролируемого пересмотра решения до шести месяцев. По данным Министерства, дополнительное время потребовалось, чтобы «возобновить ограниченные обсуждения, связанные с некоторыми аспектами ценовых предложений оферентов».

В опубликованном 4 сентября заявлении Пентагона говорится: «Департамент завершил всестороннюю повторную оценку предложений JEDI Cloud и определил, что оферта Microsoft по-прежнему является для правительства наилучшей. JEDI Cloud — это контракт с твёрдой фиксированной ценой, неопределенной доставкой/неопределённым количеством (IDIQ), который сделает доступным для Министерства обороны полный спектр услуг облачных вычислений».

Неудовлетворённая таким исходом дела Amazon.сom заявила о намерении продолжить борьбу: «Хотя это непростые решения, и мы не относимся к ним легкомысленно, мы не отступим перед лицом явного политического кумовства или иллюзорных корректирующих действий и продолжим настаивать на справедливом, объективном и беспристрастном рассмотрении».

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