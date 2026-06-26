Мінцифри та DSUA розвиватимуть цифровий суверенітет України

26 июня 2026 г., 12:25

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Міністерство цифрової трансформації та Український альянс цифрового суверенітету (DSUA) підписали меморандум про співпрацю, який має посилити взаємодію держави та учасників цифрового ринку. Документ визначає рамки для спільної роботи над розвитком цифрового суверенітету України та створює постійний майданчик для координації зусиль між державними інституціями та бізнесом.

Серед ключових напрямів співпраці сторони називають розвиток хмарних сервісів і датацентрів, залучення інвестицій у технологічний сектор, удосконалення профільного законодавства та розширення міжнародних партнерств. Ініціатива має сприяти формуванню більш стійкої цифрової інфраструктури та зміцненню технологічної незалежності країни.

Одним із перших практичних кроків у межах співпраці стане масштабне дослідження української цифрової екосистеми. Його мета – отримати комплексне уявлення про стан ринку, рівень технологічної самодостатності та залежність від зовнішніх постачальників технологій. Аналіз охопить широкий спектр напрямів – від розробки програмного забезпечення та кібербезпеки до хмарної інфраструктури, цифрових сервісів і кінцевих користувачів.

У межах дослідження планується вивчити ключові ланцюги створення цінності на цифровому ринку, оцінити роль українських і міжнародних технологічних платформ, а також визначити сфери, де країна має найбільший потенціал для подальшого розвитку. Очікується, що до роботи долучаться представники державних органів, галузевих асоціацій, бізнесу та міжнародних партнерів.

За задумом ініціаторів, результати дослідження мають стати основою для формування подальших рішень у сфері цифрової політики. Вони допоможуть об’єктивно оцінити рівень цифрового суверенітету України, виявити критичні залежності від іноземних технологій і визначити пріоритетні напрями для інвестицій та розвитку власних технологічних компетенцій.

Український альянс цифрового суверенітету об’єднує компанії та експертів, які працюють над розвитком національної цифрової інфраструктури. Одним зі співзасновників об’єднання є компанія De Novo, що спеціалізується на хмарних сервісах і датацентрах. У компанії вважають, що співпраця бізнесу та держави може стати важливим фактором посилення цифрової незалежності країни в умовах зростання ролі даних, хмарних платформ і критичної цифрової інфраструктури.

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