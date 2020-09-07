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Андрей Гриценюк возглавил ИТ-команду «Альфа-Банк Украина»

7 сентября 2020 г., 17:05

Андрей Гриценюк возглавил ИТ-команду «Альфа-Банк Украина»Исполнительным директором блока информационные технологии в «Альфа-Банк Украина» назначен Андрей Гриценюк. В зоне его ответственности подразделения по развитию и сопровождению информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа ИТ-систем, а также обновленный процессинговый центр банка.

Господин Гриценюк имеет 20 лет опыта работы в ИТ-сфере. Большую часть карьеры он посвятил развитию информационных технологий и инфраструктуры в банковском секторе. До прихода в «Альфа-Банк Украина» он занимал должность члена правления по вопросам ИТ в «ПриватБанке», руководил ИТ-подразделениями в «Национальном банке Украины», Platinum Bank, «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанке». Также Андрей Гриценюк занимал руководящие должности в технологических компаниях B2B Soft и Luxoft.


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