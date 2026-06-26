Український держсектор продовжить безоплатну роботу на хмарних платформах Microsoft

26 июня 2026 г., 17:25

0

Tweet

Microsoft продовжить безкоштовно надавати хмарні сервіси державним установам, закладам освіти та органам місцевої влади України щонайменше до кінця 2027 року. Про це компанія оголосила під час Конференції з відновлення України, яка проходить у польському Гданську.

Програма діє з 2022 року та охоплює не лише хмарну інфраструктуру, а й засоби кіберзахисту та підтримку організацій, які використовують цифрові технології для документування воєнних злочинів. За даними Microsoft, загальний обсяг допомоги Україні з початку повномасштабної війни вже перевищив 700 млн дол.

Одним із ключових результатів цієї співпраці стало перенесення державних інформаційних систем до європейської хмарної інфраструктури. Це дозволило забезпечити безперервну роботу критично важливих цифрових сервісів, зокрема реєстрів, систем соціальних виплат, податкових сервісів і державних баз даних навіть в умовах війни.

Окремим напрямом залишається розвиток цифрових компетенцій державного сектору. Microsoft повідомляє, що в програмі CDTO Campus уже взяли участь понад 130 керівників цифрової трансформації, які навчаються використання хмарних технологій, інструментів штучного інтелекту та практик кібербезпеки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet