SMIC может попасть в «чёрный список» Минторговли США

8 сентября 2020 г., 9:35

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Представитель Пентагона заявил, что Министерство обороны вместе с другими госучреждениями США рассматривает вопрос о включении SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) в так называемый «чёрный список» (entity list).

Эта мера позволит эффективно оградить сложными в получении лицензиями американских поставщиков SMIC, таких как Lam Research, KLA и Applied Materials, от торгового сотрудничества с крупнейшим китайским чипмейкером.

Из неофициальных источников стало известно, что на прошлой неделе Пентагон выдвинул такое предложение Комитету конечных пользователей, межведомственной организации, возглавляемой Министерством торговли, которая принимает решения об entity list.

Пока неясно, поддержали ли этот план другие агентства. Пентагон также не назвал причин своих действий, хотя ранее сообщалось о проявляемом им пристальном интересе к возможным связям SMIC с китайскими военными.

SMIC сообщила в субботу, что пребывает «в полном шоке» от новостей, однако открыта для взаимодействия с правительственными учреждениями США и надеется разрешить любые недоразумения. В том же заявлении компания открестилась от всех обвинения в работе на китайскую армию.

Entity list является излюбленным оружием администрации Трампа в торговой войне с Китаем. На данный момент в «чёрный список» под разными предлогами уже включены 275 базирующихся в Китае компаний. Так, Huawei Technologies и ZTE попали в него за нарушение торговых санкций, а производитель камер наблюдения Hikvision — за причастность к притеснениям нацменьшинств в Синьцзяне.



За последние месяцы Минобороны скомпилировало два списка китайских компаний, которые, как оно утверждает, принадлежат Народно-освободительной армии Китая или контролируются ею. Это предоставило президенту Трампу формальные основания для применения к ним ещё более жёстких санкций, что мы, возможно, сейчас и наблюдаем на примере SMIC.

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