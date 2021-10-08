По мнению TSMC среди причин дефицита чипов - накопление их запасов

8 октября 2021 г., 9:15

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Председатель правления TSMC Марк Лю в большом интервью изданию Time среди прочего посетовал на то, что среди прочего сейчас на рынке наблюдается то, что он назвал накоплением микросхем.



Контрактные производители полупроводников, в том числе TSMC, работают на полную мощность, но спрос все равно сохраняется неудовлетворенным.



Марк Лю заявил, что изначально спрос на чипы возник из-за того, что некоторые компании начали запасаться ими, опасаясь перебоев в поставках из-за торговой войны между США и Китаем. За этим последовал глобальный дефицит, и ситуация только усугубилась и гонка накопления только ускорилась. По мнению руководителя TSMC чипов отгружено заметно больше, чем готовой продукции с их использованием.



Лю отметил, что его команда старается мониторить ситуацию в попытке определить кто из заказчиков остро нуждается в их продукции, а кто просто накапливает запасы. Некоторым крупным клиентам TSMC, компания даже отказывает, чтобы сохранить определенный баланс на рынке.



Макр Лю также прокомментировал план президента США Джо Байдена. согласно которому планируется выделить 50 млрд долл. на повышение конкурентоспособности в полупроводниковом сегменте. По его мнению этого недостаточно: «Только TSMC проинвестирует 100 млрд долл. в новые мощности в в ближайшие три года... Чем больше я смотрю на происходящее, тем очевиднее, что этого будет недостаточно».

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