Citrix назначила временного генерального директора и президента

7 октября 2021 г., 17:15

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Citrix Systems сообщила о назначении председателя совета директоров компании Боба Кальдерони (Bob Calderoni) на должность временного генерального директора и президента. Кальдерони сменил на этой должности Дэвида Хеншелла (David Henshall).



«Хочу поблагодарить Дэвида за его огромный вклад в развитие Citrix, - сказал Боб Кальдерони. - Дэвид сыграл ключевую роль в ускорении нашего перехода к облачным технологиям и способствовал значительному усовершенствованию наших продуктов - сегодня сервисы SaaS осуществляют активную поддержку более 11 млн пользователей. Дэвид многое сделал, чтобы Citrix и ее сотрудники пережили пандемию, и обеспечил возможность помогать заказчикам продолжать свою деятельность с минимальными потерями. Совет директоров в полном составе выражает ему благодарность за тот вклад, который он вносил в течение почти двух десятилетий».



«Приоритетом компании остается перевод бизнеса на модель SaaS и дальнейшее обеспечение унифицированного рабочего пространства для наших заказчиков. Я надеюсь, что приведу компанию к очередным достижениям и успехам, и уверен, что передача руководства будет осуществлена без малейших затруднений», заключил Кальдерони.



«Боб имеет за плечами более чем 30-летний опыт работы на руководящих должностях в технологическом секторе, из них 7 лет в качестве одного из директоров Citrix, и его назначение на должность руководителя компании совершенно логично, - сказала Нэнси Колдуэлл (Nanci Caldwell), ведущий независимый директор Citrix. - Он знает продукты, рынки, заказчиков и корпоративную культуру компании. Совет директоров уверен, что он тот самый человек, который должен возглавить бизнес в ходе продолжающейся трансформации и приносить дивиденды нашим акционерам».



Кальдерони был членом совета директоров Citrix с 2014 года и уже исполнял обязанности генерального директора с октября 2015 года по январь 2016 года. Он также был исполнительным председателем совета директоров компании с июля 2015 года по декабрь 2018 года. как председатель совета директоров Citrix. Также в настоящее время является членом совета директоров KLA Tencor и Ansys. Кальдерони был председателем и генеральным директором Ariba с 2001 года до того, как в октябре 2012 года компания была продана SAP. После приобретения он оставался генеральным директором Ariba.



Причина ухода Дэвида Хеншелл не сообщается. Он присоединился к команде Citrix в качестве вице-президента и финансового директора в 2003 году. Пост президента и CEO занимал с 2017 г.



Также Citrix сообщила, что Аджей Гопал (Ajei Gopal), член совета директоров с 2017 г., сообщил о своем решении уйти в отставку с 4 октября 2021 г.



Гопал подчеркнул, что его решение не означает наличия разногласий в совете директоров компании. Гопал, являющийся президентом и генеральным директором Ansys, подал в отставку, чтобы избежать потенциального конфликта интересов, связанного с членством Боба Кальдерони в совете директоров Ansys.

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