Платіжна картка Weld дозволить вільно розраховуватись криптовалютою, вперше в Україні

22 сентября 2022 г., 13:45

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Український банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку Weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

Weld card – це цифрова платіжна картка на базі Debit Mastercard, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money. Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту. Конвертація криптовалюти відбувається в автоматичному режимі: при розрахунку карткою weld еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Weld Money.

Наразі Weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а невдовзі будуть також додані криптовалюти bitcoin та altcoin.

Користувачі Weld card можуть оплачувати товари та послуги у фізичних магазинах та онлайн, а крім того – знімати готівкові кошти в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати. При цьому, при оплаті товарів та послуг карткою Weld жодні додаткові комісії з користувача не стягуються.

Оформлення віртуальної картки відбувається онлайн на платформі Weld Money. При цьому використовуються сучасні технології верифікації та ідентифікації клієнтів, імплементовані Unex Bank, згідно з чинним законодавством України, а саме – «Дія» та «Дія.Підпис». Стверджується, що увесь процес займає не більше 15 хвилин.

Оформити картку Weld можуть громадяни України старше 21 року. Випуск цифрової картки є безкоштовним. За потреби клієнт також має змогу замовити випуск фізичної пластикової картки у відділенні Unex Bank.

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