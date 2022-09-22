Розробник ігор 2K зламаний через кілька днів після витоку Grand Theft Auto 6

22 сентября 2022 г., 14:55

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Як повідомляє Bleeping Computer, системи компанії 2K, розробника ігор, що належить Take-Two Interactive Software, було зламано через кілька днів після того, як Rockstar Games, інший підрозділ Take-Two, також був зламаний, і в мережі з'явилися кадри з майбутньої гри "Grand Theft Auto 6".



Злом 2K, яка видає такі ігри, як Civilization та Bioshock, включав в себе несанкціонований доступ третьої сторони до облікових даних постачальника платформи довідкової служби, використовуваної компанією. Згідно з попередженням, яке зʼявилося у вівторок від 2K, несанкціонована сторона відправила "повідомлення певним гравцям, що містить шкідливе посилання".



Всім гравцям, які отримали шкідливе посилання і перейшли по ньому, рекомендується скинути паролі облікових записів, що зберігаються в їх веб-браузері, і включити двофакторну аутентифікацію, де це можливо, уникаючи при цьому 2FA з перевіркою текстових повідомлень. Гравцям також рекомендується встановити та запустити надійну антивірусну програму і перевірити налаштування свого облікового запису, щоб дізнатися, чи не були додані будь-які правила переадресації до їхніх облікових записів електронної пошти.



2K заявила, що їх портал підтримки «залишатиметься офлайн, поки вирішується ця проблема», і що компанія повідомить, коли підтримка буде знову доступна.



Хоча 2K не назвала постачальника, слід зазначити, що компанія використовує Zendesk для свого порталу підтримки. Невідомо, чи був скомпрометований обліковий запис Zendesk, або обліковий запис належить іншому сторонньому постачальнику, яким користується 2K, і який також мав доступ до порталу підтримки, що працює на базі Zendesk.



У вівторок Bleeping Computer повідомив, що повідомлення, отримані користувачами 2K, надійшли від фальшивого представника служби підтримки під ім'ям "Prince K". Повідомлення містили вкладений файл під назвою "2K Launcher.zip", розміщений безпосередньо на 2ksupport.zendesk.com, який видавав себе за нову програму запуску ігор. ZIP-файл містив непідписаний файл під назвою "2k Launcher.exe", який запускав RedLine Stealer, що використовується для викрадення паролів.



Як наголошують експерти з кібербезпеки, глибина порушення 2K Games є ще однією повчальною історією про безпеку ланцюжка поставок, масштаби атаки, схоже, обмежуються лише уявою зловмисників.

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