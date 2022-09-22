Nvidia Drive Thor - система-на-чіпі з 2000 терафлопс для автономного транспорту

22 сентября 2022 г., 12:35

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Nvidia на своїй віртуальній конференції GTC 2022 представила Nvidia Drive Thor, систему-на-чіпі наступного покоління для безпечних і захищених автономних транспортних засобів.



Як повідомляється, побудована на новітніх центральних процесорах і графічних процесорах, Drive Thor забезпечує продуктивність до 2 000 терафлопс, об'єднуючи інтелектуальні функції, включаючи автоматизоване водіння, паркування, моніторинг водія та пасажирів, цифрову панель приладів, інформаційно-розважальну систему та розваги для пасажирів на задніх сидіннях. За словами компанії, об'єднання в єдину архітектуру забезпечує більшу ефективність і нижчу загальну вартість системи.



Описаний як "суперчип" наступного покоління, Drive Thor включає в себе можливості штучного інтелекту, вперше представлені в архітектурі Nvidia Hopper Multi-Instance GPU, CPU Nvidia Grace і GPU наступного покоління. Drive Thor включає підтримку MIG для графіки та обчислень, що дозволяє IVI та вдосконаленим системам підтримки драйверів працювати в ізоляції доменів, дозволяючи паралельним критично важливим за часом процесам працювати без перерви.



Завдяки багатодоменним обчисленням, Drive Thor розділяє автономне водіння та інформаційно-розважальну систему на одному комп'ютері, дозволяючи транспортним засобам одночасно працювати під управлінням Linux, QNX та Android. Зазвичай ці функції контролюються різними електронними блоками управління через автомобіль, але Drive Thor дозволить виробникам консолідувати ці функції в одній машині, що призведе до економії коштів.



Також повідомляється, що Nvidia Drive Thor буде доступний для моделей автовиробників 2025 року, при цьому чіпмейкер випереджає виробничі плани, виводячи на ринок більш високу продуктивність і розширені функції в ті ж терміни.

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