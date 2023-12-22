Працюємо на Перемогу

22 декабря 2023 г., 17:15

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Кінець року – час підбивати підсумки роботи De Novo. Як й рік тому, я напишу тільки про нашу допомогу ЗСУ. Всі інші питання (продажі, ринки, проєкти) будуть канвою й похідним від результатів цієї війни.

Disclaimer: мене дуже дратує вислів «тримаємо економічний фронт». Від цього тхне гарбузяним лате. Наша компанія не є бійцем економічного фронту. Ми працюємо в добре захищеному Києві й просто віддаємо частину того, що заробляємо в тилу своєю працею.

За 2022-2023 роки компанія De Novo спрямувала на військові потреби майже 33 млн грн. З них 14 млн – це військові облігації, спецрахунки НБУ та благодійні фонди; 12 млн – закупівля товарів; 7 млн – безкоштовні ресурси нашої хмари для військових адміністрацій, СБУ, «Міністерства Оборони».

Починаючи з серпня 2022 р. ми перестали перераховувати гроші будь-куди – від «Повернись Живим» до карток волонтерів. Більш того, ми не даємо гроші й в руки військовим. Натомість ми виконуємо прямі, офіційно оформлені замовлення від військових частин на постачання того, що їм потрібно. Компанія купує такі товари тільки офіційно та передає на баланс військової частини.

Номенклатура наших «товарів» досить широка – снайперське обладнання, різноманітні оптичні прилади (тепловізори, ПНБ), ППОшні прожектори, колеса для вантажівок, радіотехнічне обладнання тощо.

Але більшість грошей ми витратили на дрони. Так, купувалися й «Мавіки» (куди ж без них піхоті). Та справжньою нашою гордістю є потужні, технічно напаковані пташки, де ціна легко може бути більше мільйона гривень за штуку. Оце реальні красені українського виробництва.

Я навіть не уявляв, які реально круті дрони можуть робити наші підприємства та на що ці «іграшки» здатні в майстерних руках. Наприклад, ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» нашим октокоптером знищили за добу п’ять(!) ворожих танків!

Зі смішного: інколи військові просять дати особисті імена тим машинам, що ми купуємо. Останню пару «Фурій» я назвав «Тільтіль» та «Мітіль». Хоча спочатку була ідея про «Клару» та «Розу».

З того, що мене вразило в цьому році: один з серйозних «Матриксів» ми замовили з Польщі. Ціна, яку ми заплатили в Києві, була майже вдвічі нижча, ніж в українських інтернет-магазинах. Дійсно, війна – це нові можливості для декого.

Час від часу нам присилають прапори з підписами (це від бійців – як то кажуть, ендюзери) та різнокольорові дошки (це вже офіційно від командування частин).

Хай всім щастить. Далі буде. Слава Україні!

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