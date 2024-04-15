Світовий ринок смартфонів зріс на 7,8% у І кв. - Samsung знову на першому місці

15 апреля 2024 г., 16:45

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За попередніми даними IDC, світові поставки смартфонів у першому кварталі 2024 року зросли на 7,8% у річному обчисленні до 289,4 млн одиниць. Хоча галузь ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми, це вже третій квартал поспіль зростання поставок, що є вагомим показником того, що відновлення йде повним ходом.

«Як і очікувалося, відновлення ринку смартфонів продовжує просуватися вперед, а оптимізм на ринку повільно зростає серед провідних брендів, - заявив Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент. - У той час як Apple вдалося захопити перше місце в кінці 2023 року, Samsung успішно підтвердила свою позицію провідного постачальника смартфонів у першому кварталі. Хоча IDC очікує, що ці дві компанії збережуть свої позиції у верхньому сегменті ринку, відродження Huawei в Китаї, а також помітні успіхи Xiaomi, Transition, OPPO/OnePlus та vivo, ймовірно, змусять обох виробників шукати сфери для розширення та диверсифікації. По мірі відновлення ми, швидше за все, побачимо, як провідні компанії збільшуватимуть свою частку, в той час як менші бренди будуть боротися за позиціонування».

«Ринок смартфонів виходить з турбулентності останніх двох років сильнішим і зміненим, - зазначає Набіла Попал (Nabila Popal), директор з досліджень у команді Worldwide Tracker компанії IDC. - По-перше, ми продовжуємо спостерігати зростання вартості та середньої ціни продажу, оскільки споживачі обирають більш дорогі пристрої, знаючи, що вони будуть користуватися ними довше. По-друге, спостерігається перерозподіл сил серед Топ-5 компаній, який, ймовірно, продовжиться, оскільки гравці ринку коригують свої стратегії у світі. Xiaomi відновлює свої позиції після значного спаду, який спостерігався протягом останніх двох років, а Transition стає стабільно присутнім у Топ-5 завдяки агресивному зростанню на міжнародних ринках. На противагу цьому, хоча обидва лідера, продемонстрували негативне зростання в першому кварталі, схоже, що Samsung в цілому займає сильнішу позицію, ніж була в минулих кварталах».

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