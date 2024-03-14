Період реєстрації у BEST CIO 2023 подовжено

14 марта 2024 г., 13:31

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Оргкомітет BEST CIO повідомляє про продовження періоду реєстрації та заповнення анкет учасників до 20 квітня 2024 р.

Партнерами BEST CIO 2023 виступають Check Point, De Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

Головне завдання проєкту залишається незмінним - виявлення найпрофесійніших ІТ-керівників, які працюють в українських компаніях у різних індустріях та галузях.

Нагадаємо, участь у проєкті - безкоштовна. У конкурсі можуть узяти участь усі ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети в рамках першого етапу проєкту, який триватиме до 20 квітня 2024 р.

На основі зібраних анкет будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів, які перемогли раніше в конкурсі, обере трійки фіналістів BEST CIO 2023.

Після першого туру відбудеться другий, у рамках якого з фіналістами та їхніми керівниками будуть проведені персональні інтерв'ю. Зібрана інформація буде представлена журі, яке визначить переможців BEST CIO 2023 у кожній з індустрій.

Імена переможців BEST CIO 2023 будуть оголошені на урочистій церемонії нагородження наприкінці травня 2024 р.

Вы можете ознайомитися з результатами попереднього конкурсу. А також до вашої уваги фоторепортаж с церемонії нагородження за підсумками BEST CIO 2020.

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