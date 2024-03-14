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Період реєстрації у BEST CIO 2023 подовжено

14 марта 2024 г., 13:31
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Стартував BEST CIO 2023. Реєстрація відкрита!

Оргкомітет BEST CIO повідомляє про продовження періоду реєстрації та заповнення анкет учасників до 20 квітня 2024 р.

Партнерами BEST CIO 2023 виступають Check Point, De Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

Головне завдання проєкту залишається незмінним - виявлення найпрофесійніших ІТ-керівників, які працюють в українських компаніях у різних індустріях та галузях.

Нагадаємо, участь у проєкті - безкоштовна. У конкурсі можуть узяти участь усі ІТ-директори українських компаній, достатньо лише зареєструватися та заповнити анкети в рамках першого етапу проєкту, який триватиме до 20 квітня 2024 р.

На основі зібраних анкет будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів, які перемогли раніше в конкурсі, обере трійки фіналістів BEST CIO 2023.

Після першого туру відбудеться другий, у рамках якого з фіналістами та їхніми керівниками будуть проведені персональні інтерв'ю. Зібрана інформація буде представлена журі, яке визначить переможців BEST CIO 2023 у кожній з індустрій.

Імена переможців BEST CIO 2023 будуть оголошені на урочистій церемонії нагородження наприкінці травня 2024 р.

Вы можете ознайомитися з результатами попереднього конкурсу. А також до вашої уваги фоторепортаж с церемонії нагородження за підсумками BEST CIO 2020.

Фоторепортаж по следам торжественной церемонии BEST CIO 2020

Фоторепортаж по следам торжественной церемонии BEST CIO 2020

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