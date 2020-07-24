Планы выхода 7-нанометровой продукции Intel сдвигаются на полгода

24 июля 2020 г., 13:15

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Intel в четверг заявила о корректировке дорожной карты выпуска продукции, с отодвиганием дебюта 7-нанометровых процессоров примерно на шесть месяцев.



Первое такое устройство — клиентский центральный процессор, теперь должен появиться в конце 2022 — начале 2023 гг. Поставки 7-нанометровых чипов для ЦОД начнутся в первой половине 2023 г.

Причиной анонсированных перестановок стал дефектный режим в 7-нм технологическом процессе, который привел к снижению производительности. По выходу годной продукции 7-нм техпроцесс Intel в настоящее время отстаёт примерно на 12 месяцев от внутреннего графика компании.

«Мы выяснили суть проблемы и не ожидаем фундаментальных препятствий дальше, — заявил генеральный директор Intel Боб Свон (Bob Swan). — Но, чтобы застраховаться от дальнейших неопределенностей графика, мы инвестировали в планы экстренных мер. Мы уменьшили влияние задержки процесса на наш продуктовый график, используя улучшения в методологии проектирования, такие как дезагрегация подложки и усовершенствованная упаковка».

Новые технологии упаковки позволят Intel смешивать и комбинировать компоненты, полученные из внешних источников, с собственными чипами. Вполне вероятно, что Intel для навёрстывания опоздания может также прибегнуть к обратному портированию некоторых архитектур.

Компания также будет использовать сторонние заводы для 7-нанометровых Ponte Vecchio, её первых графических чипов. Свон отметил, что они появятся в конце 2021 года или в начале 2022 года, что предвещает срыв запуска в 2021 году эксабитного суперкомпьютера Aurora.

В ближайшей перспективе Intel сконцентрируется на увеличении портфеля процессоров Intel Core с детализацией 10 нм. Вскоре выйдет «Tiger Lake», а первый серверный процессор «Ice Lake» запланирован на конец года.



На вторую половину 2021 года намечен выход новой линейки клиентских 10-нанометровых процессоров «Alder Lake», включая первый десктопный чип, а также серверной модели «Sapphire Rapids».

Чтобы подсластить пилюлю, Intel приурочила объявление о переносе сроков выхода 7-нанометровых чипов к пресс-конференции, посвящённой финансовым итогам очень удачного для неё II квартала. Прибыль чипмейкера за квартал (без учета GAAP) составила 1,23 доллара на акцию при доходе 19,7 млрд долл., что на 20% больше, чем год назад. Прогнозы аналитиков давали, соответственно, $1,11 и 18,55 млрд долл.

«Это был превосходный квартал, он намного превзошёл наши ожидания благодаря сохраняющемуся высокому спросу на вычислительную производительность для поддержки облачных сервисов, работы и обучения дома, а также создания сетей 5G», — отметил Боб Свон.

В третьем квартале компания рассчитывает на доход 18,2 млрд долл. и разводнённую прибыль (EPS) $1,10.

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