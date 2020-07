Trend Micro представила решение для усиления защиты Microsoft Azure

24 июля 2020 г., 13:55

0

Tweet

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что программное обеспечение Trend Micro Cloud One – Conformity теперь доступно и для пользователей платформы Azure.



Как отмечается, это должно помочь глобальным организациям лучше справляться с ошибками конфигурации, проблемами соответствия требованиям и киберрисками, возникающими в облачных средах.



Также Trend Micro добилась соответствия показателю CIS Microsoft Azure Foundations Security Benchmark. Это означает, что Conformity имеет встроенные правила для проверки на соответствие более чем 100 рекомендациям CIS (Center for Internet Security).



«За безопасность облака в целом отвечает поставщик облачных услуг, но безопасность операций и данных в облаке — ответственность клиента, которому мы помогаем, — заявиля Венди Мур (Wendy Moore), вице-президент Trend Micro по продуктовому маркетингу. — Наша платформа Cloud One тесно интегрируется с Microsoft Azure, что делает возможным для DevOps-команд лёгкое развёртывание в любой гибридной облачной среде во время миграции в облако».



Компетентные в этой сфере сотрудники компаний часто перегружены проблемами управления гибридными облаками. Распространение теневых ИТ-проектов в организациях также приводит к тому, что ИБ-отдел последним узнаёт о том, что другие подразделения создали новые учётные записи в облаке, причём сделали это без должных предосторожностей и не уделив достаточного внимания соответствию требованиям, безопасности и управлению.



Подчеркивается, что Conformity решает данные проблемы, предоставляя мощные возможности контроля сред Azure и управления ими. Оно способно управлять облачной безопасностью и соответствием требованиям и предупреждает клиентов о состоянии рисков, а также предоставляет простые для выполнения рекомендации по исправлению ошибок. Это может помочь предотвратить такие распространённые ошибки, как предоставление несанкционированного доступа к базе данных и открытый доступ к учётным записям хранилища BLOB-объектов.



Внедряя API Conformity в конвейер CI/CD и существующие рабочие процессы, команды DevOps получают возможность идентифицировать потенциальные риски в своей облачной инфраструктуре, прежде чем те попадут в реальную среду. Так реализуется автоматизированное проактивное предотвращение уязвимостей.



Trend Micro Cloud One — Conformity ежедневно выявляет около 230 миллионов неправильных конфигураций облачных вычислений для пользователей Azure и AWS по всему миру.



Пробную версию Trend Micro Cloud One – Conformity можно получить бесплатно, как и быструю проверку работоспособности облака.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации