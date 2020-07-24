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Среднегодовой рост рынка гарнитур AR/VR превысит 53%

24 июля 2020 г., 12:45
Среднегодовой рост рынка гарнитур AR/VR превысит 53%

Объем мирового рынка средств дополненной и виртуальной реальности увеличится в 2020 г. до 5,12 млн устройств, — прогнозируют исследователи из TrendForce. Как ожидается, за период с 2020 по 2025 г. среднегодовой рост глобальных поставок достигнет 53,1%, что позволит по итогам 2025 г. отгрузить не менее 43,2 млн подобных устройств.

Благодаря запуску в серию различных моделей AR/VR-очков рынок ожидает взрывной рост на протяжении 2021-2022 г. Среди прочих, о своих намерениях закрепиться на рынке уже заявили Apple, Huawei и Samsung.

На фоне активности вендоров, обостряется конкуренция среди поставщиков оптических компонентов и дисплеев — стабильно наращивают производство специализированных дисплеев Si-OLED старожилы в лице Sony, Epson и Kopin. С агрессивными стратегиями выходят на рынок BOE и Seeya Technology.


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