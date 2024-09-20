Планшет Honor Pad 9 з 12,1-дюймовим екраном вже у продажу

20 сентября 2024 г., 15:29

Алло презентувала на українському ринку планшет Honor Pad 9 WiFi (8+256 ГБ), який вже є на allo.ua та в мобільному застосунку, а незабаром з'являться і в мережі магазинів.

Зазначено, універсальний та продуктивний планшет Honor Pad 9 має відмінні характеристики для роботи та дозвілля: створений для виконання робочих завдань, він підходить і для ігор.

Екран новинки з тонкими рамками має діагоналль 12,1 дюйма, роздільну здатність 2560×1600 та частоту оновлення 120 Гц. Дісплей також оснащено спеціальною технологією захисту очей.

За продуктивність відповідає мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, побудована за 4-нм техпроцесом флагманського рівня. Це означає, що планшет можна навантажувати щодня, і він підходить для роботи з файлами, підготовки нотаток, малювання, ігор та перегляду відео. Акумулятор на 8300 мА•год забезпечить тривалу роботу.

Заявлена роздрібна ціна Honor Pad 9 – 12999 грн.

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