Cisco представила нову архітектуру мереж із підтримкою AI та Wi-Fi 7

11 июня 2025 г., 11:45

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Компанія Cisco анонсувала нову архітектуру мереж для корпоративного сектору, що об'єднує централізоване управління, автоматизацію на основі AI та нові апаратні рішення — комутатори, маршрутизатори і точки доступу Wi-Fi 7.

У рамках анонсу представлені:

Smart-комутатори Catalyst 9300X і 9600X — до 51,2 Tbps пропускної здатності, затримка <5 мкс, підтримка шифрування, стійкого до квантових атак;

Маршрутизатори серій Catalyst 8500 та 8100 — з інтеграцією SD-WAN, SASE, NGFW та MACsec/IPsec з post-quantum криптографією;

Точки доступу Wi-Fi 7 серії Catalyst 9170 та 9179 — орієнтовані на високонавантажені середовища, з новим Campus Gateway для масштабованого роумінгу;

Індустріальні комутатори IE9300 — для harsh-середовищ, з підтримкою URWB та Wi-Fi.

Для спрощення управління Cisco презентувала оновлену платформу, яка об'єднує пристрої Meraki та Catalyst у єдиній консолі, доступній у хмарі або локально. Також реалізовано підтримку ThousandEyes на мобільних пристроях і інтеграцію зі Splunk.

Однією з ключових новацій стала система AgenticOps — AI-платформа, яка на основі великої мовної моделі (LLM) Cisco аналізує мережеві події, автоматизує виявлення та усунення інцидентів. Інтерфейси AI Assistant і AI Canvas дозволяють адаптувати політики безпеки, управління доступом і взаємодію команд NetOps та SecOps.

Очікується, що нова платформа допоможе підприємствам швидше адаптуватися до зростаючих навантажень і вимог безпеки, зокрема — у період активного впровадження генеративного AI.

Нові пристрої доступні для замовлення з червня.

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