Піротехніки ДСНС з початку тижня знешкодили 776 вибухонебезпечних предметів

9 августа 2024 г., 8:35

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 448 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 776 од. вибухонебезпечних предметів та обстежено територію площею 410,1 га.

Всього з початку 2024 року піротехнічними підрозділами ДСНС України здійснено 24 тис. 609 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 51 тис. 629 од. вибухонебезпечних предметів та 74,1 кг вибухової речовини, у тому числі 519 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 28 тис. 811 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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