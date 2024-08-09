 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Піротехніки ДСНС з початку тижня знешкодили 776 вибухонебезпечних предметів

9 августа 2024 г., 8:35
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 448 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 776 од. вибухонебезпечних предметів та обстежено територію площею 410,1 га.
 
Всього з початку 2024 року піротехнічними підрозділами ДСНС України здійснено 24 тис. 609 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 51 тис. 629 од. вибухонебезпечних предметів та 74,1 кг вибухової речовини, у тому числі 519 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 28 тис. 811 га.
 

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101. 

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  