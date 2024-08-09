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Міноборони запустило додаток Армія+ для цифровізації рутини військових

9 августа 2024 г., 10:25

Міноборони запустило додаток Армія+ для цифровізації рутини військових

Застосунок Армія+ – це проєкт Міноборони, що як очікується спростить життя військових, позбавить їх паперової тяганини та дасть змогу ефективніше використовувати час. У першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID – це унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надіслати рапорти на підпис.

Електронні рапорти в цифровому форматі можна подати за кілька хвилин. Це одна з найбільш очікуваних військовими функція, що підтверджує опитування Міноборони серед майже 64 тисяч військовослужбовців з різних структур. Найбільш популярними послугами у війську називали саме рапорти на відпустку та допомогу на оздоровлення.

Також в Армія+ плануються опитування, щоб держава мала реальну картину потреб і запитів військових. Згодом у застосунку будуть доступні нові функції для захисників.

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