Nokia і Swisscom розгорнуть сервіс безпілотників по всій Швейцарії

8 августа 2024 г., 17:33

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Як повідомиляє агентство Reuters, компанія Nokia у партнерстві з Swisscom розгортане мережу безпілотників по всій Швейцарії з метою поліпшення реагування на надзвичайні ситуації та інспекції інфраструктури.

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання поставить 300 безпілотних транспортних засобів, якими мобільний оператор Swisscom буде керувати у форматі drones-as-a-service (DaaS) по всій країні.

DaaS - це бізнес-модель, яка дозволяє клієнтам використовувати дрони на вимогу без необхідності купувати їх та витрачати кошту на експлуатацію.

Швейцарські органи громадської безпеки, такі як поліція або пожежники, зможуть замовити у Swisscom Broadcast політ безпілотника і отримати доступ до зібраних даних.

Технологія також дозволить дистанційно інспектувати лінії електропередач, сонячні панелі або нафтогазову інфраструктуру, розповів Reuters Томас Едер (Thomas Eder), керівник відділу вбудованого бездротового зв'язку компанії Nokia. «Скрізь, куди вам не потрібно відправляти людину, оскільки це може бути небезпечно, ви можете почати з відправки або замовлення дрона", - заявив він.

Nokia та Swisscom заявили, що співпрацюватимуть з авіаційними регуляторами та регуляторами радіочастотного спектру і дотримуватимуться законів про захист даних.

Едер зазначив, що сьогодні світовий ринок промислових дронів складає від 32 до 35 мільярдів доларів.

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