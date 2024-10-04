Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 584 вибухонебезпечних предметів

4 октября 2024 г., 8:35

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися залучалися 502 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 584 од. вибухонебезпечних предметів, з них 15 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 367,69 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 35 тис. 767, Херсонщині – 16 тис. 522, Донеччині – 14 тис. 801, Київщині – 11 тис. 382, Миколаївщині – 9 тис. 346, Чернігівщині – 6 тис. 945, Сумщині – 4 тис. 417.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 532 тис. 935 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, зокрема 4 тис. 016 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 148 тис. 731 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефона - 101.

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