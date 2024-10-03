Cloudflare зупинила саму масштабну DDoS-атаку на цей момент - потужністю 3,8 Тбіт/с

3 октября 2024 г., 17:39

Cloudflare офіційно повідомила, що змогла запобігти DDoS-атаці потужністю 3,8 Тбіт/с, причому її інфраструктура зробила це повністю автономно.

За повідомленням компанії це найбільша з будь-коли зафіксованих публічно зафіксованих.

Зазначається, що ця DDoS-атака була частиною масштабнішої кампанії L3/4 DDoS, що йде місяць і вже перевищила 2 млрд пакетів за секунду і 3 Тбіт/с.

Компанія попередила, що захищені локальним обладнанням або хмарними провайдерами ресурси в ряді випадків не можуть відбивати атаки такого масштабу. Cloudflare має необхідну мережеву ємність, глобальне покриття та інтелектуальні системи, які необхідні для відбиття таких гіпер-атак.

Фахівці Cloudflare у блозі написали, що спостерігали цю кампанію атак, спрямовану на багатьох клієнтів у сфері фінансових послуг, Інтернету та телекомунікацій. Ця кампанія спрямована на насичення пропускної здатності, а також вичерпання ресурсів вбудованих додатків і пристроїв. Атаки переважно використовують UDP на фіксованому порту і походять здебільшого з В'єтнаму, росії, Бразилії, Іспанії та США.

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