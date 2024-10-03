 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Cloudflare зупинила саму масштабну DDoS-атаку на цей момент - потужністю 3,8 Тбіт/с

3 октября 2024 г., 17:39
Cloudflare офіційно повідомила, що змогла запобігти DDoS-атаці потужністю 3,8 Тбіт/с, причому її інфраструктура зробила це повністю автономно.
 
За повідомленням компанії це найбільша з будь-коли зафіксованих публічно зафіксованих.
 
Зазначається, що ця DDoS-атака була частиною масштабнішої кампанії L3/4 DDoS, що йде місяць і вже перевищила 2 млрд пакетів за секунду і 3 Тбіт/с. 
 
Компанія попередила, що захищені локальним обладнанням або хмарними провайдерами ресурси в ряді випадків не можуть відбивати атаки такого масштабу. Cloudflare має необхідну мережеву ємність, глобальне покриття та інтелектуальні системи, які необхідні для відбиття таких гіпер-атак.
 
Фахівці Cloudflare у блозі написали, що спостерігали цю кампанію атак, спрямовану на багатьох клієнтів у сфері фінансових послуг, Інтернету та телекомунікацій. Ця кампанія спрямована на насичення пропускної здатності, а також вичерпання ресурсів вбудованих додатків і пристроїв. Атаки переважно використовують UDP на фіксованому порту і походять здебільшого з В'єтнаму, росії, Бразилії, Іспанії та США. 

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  