eVinci - мікроядерний реактор у контейнері

4 октября 2024 г., 9:35

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Компанія Westinghouse Electric оголосила про те, що вона представила попередній звіт про безпеку (PSDR) свого мікрореактора eVinci в Національний інноваційний центр реакторів (NRIC) Міністерства енергетики (DOE). Повідомляється, Westinghouse - перший розробник реактора, який досяг цього рубежу на підтримку розміщення свого випробувального реактора на випробувальному стенді NRIC Demonstration of Microreactor Experiments (DOME) у Національній лабораторії Айдахо (INL).



«Завершення підготовки PSDR для випробувального реактора eVinci - важливий крок до того, щоб розробник мікрореактора зміг провести випробування на нашій установці DOME», - сказав Бред Томер (Brad Tomer), виконувач обов'язків директора NRIC. «Як національна програма DOE і частина INL, національної дослідницької лабораторії з ядерної енергії, NRIC прагне співпрацювати з приватними компаніями, такими як Westinghouse, для проведення випробувань і прискорення розроблення передових ядерних технологій, які забезпечать чисті енергетичні рішення для США».



«Подача заявки на PSDR є важливим кроком на шляху до запуску мікрореактора Westinghouse eVinci в комерційну експлуатацію», - сказав Джон Болл (Jon Ball), президент підрозділу eVinci Technologies компанії Westinghouse. «Ми плануємо розгорнути безліч мікрореакторів eVinci в усьому світі до кінця десятиліття, і міцне та постійне партнерство з INL і Міністерством енергетики відіграє важливу роль у наших зусиллях».



Мікрореактор eVinci спирається на десятиліття передових інновацій компанії Westinghouse, що дають змогу отримувати безвуглецеву, безпечну та масштабовану енергію там, де вона потрібна для різноманітних цілей, включно із забезпеченням надійного електро- й теплопостачання віддалених населених пунктів, університетів, гірничодобувних підприємств, промислових центрів, центрів оброблення даних та оборонних об'єктів, а невдовзі й місячної поверхні й не тільки. Стійкий мікрореактор eVinci має дуже мало рухомих частин і працює, по суті, як акумулятор, забезпечуючи універсальність енергетичних систем потужністю від кількох кіловатів до п'яти мегаватів, які працюють 24 години на добу, сім днів на тиждень упродовж восьми з гаком років без дозаправлення. Вона також може виробляти високотемпературне тепло, придатне для промислового застосування, включно з виробництвом альтернативного палива, такого як водень, і має гнучкість для балансування вироблення поновлюваних джерел енергії. Технологію виготовляють і збирають на заводі перед відправленням у контейнері.

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