Петра Чернишова призначено радником міністра освіти і науки України з питань корпоративного управління в університетах

1 ноября 2023 г., 10:25

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Міністерства освіти і науки України МОН призначило Петра Чернишова радником міністра освіти і науки України з питань корпоративного управління в університетах та розвитку Київського авіаційного інституту.



Петро Чернишов працюватиме на громадських засадах, його досвід та зв’язки допоможуть закладу залучити більше інвестицій для розвитку. Нагадаємо, що з 2015 по 2018 рік він займав пост президента компанії «Київстар»



Повідомляється, що це призначення - один із кроків у трансформації управлінських процесів Київського авіаційного інституту. Наголошується, що він сприятиме підвищенню рівня компетентності та конкурентоспроможності університету на національному та міжнародному рівнях, що відкриє нові можливості для студентів і науковців.



Кабінет Міністрів України 13 жовтня 2023 року підтримав запропоноване Міністерством освіти і науки України рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету. Того ж дня МОН підписало наказ, який розпочав процес розділення НАУ на два заклади вищої освіти: Державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українську державну льотну академію (м. Кропивницький).



Щоби підвищити ефективність навчання та збільшити автономію закладу освіти, у новоствореному ДУ «КАІ» будуть змінені внутрішні управлінські процеси. Нині готуємося до створення наглядової ради КАІ, яка підтримуватиме управління університетом та сприятиме його розвитку, зокрема через залучення інвестицій, запровадження світових практик корпоративного врядування. Майбутня наглядова рада матиме розширені повноваження, які відповідатимуть потребам автономного закладу європейського рівня.



Передбачається, що наглядова рада займатиметься питаннями:



обрання та звільнення ректора;

затвердження штатного розкладу;

погодження та затвердження кандидатур деканів і проректорів;

нагляду в разі потенційного конфлікту інтересів;

бюджетування та внутрішнього аудиту;

залучення інвестицій від підприємств, бізнесів, компаній;

управління репутацією та підвищення довіри до закладу з боку партнерів;

контролю за внутрішньою системою забезпечення якості освіти.

Наглядова рада складатиметься з трьох основних категорій стейкголдерів:

представники державної влади (місцевого, обласного, національного рівнів);

учасники освітнього процесу (професорсько-викладацький склад, випускники КАІ, а також студенти);

представники бізнесів, що співпрацюють з КАІ.

Крім того, до наглядової ради можуть долучатися й інші зовнішні експерти.



Такий підхід допоможе забезпечити прозорий процес управління та сприятиме розвитку університету відповідно до сучасних стандартів та потреб освіти й науки в Україні. Працюємо над тим, щоб активізувати співпрацю новоствореного КАІ з бізнесом, адже тільки так вдасться побудувати сучасний університет-лідер у галузі defense tech.

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