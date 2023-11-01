Jabil придбає бізнес Intel із виробництва кремнієвої фотоніки

1 ноября 2023 г., 9:35

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Компанія Jabil оголосила про придбання в Intel бізнесу з виробництва роз'ємів на технології кремнієвої фотоніки. За умовами угоди Jabil отримає наявні сімейства змінних оптичних приймачів на основі кремнієвої фотоніки та продовжить розвивати ці лінійки в майбутньому. Фінансові умови угоди не розголошуються.



Зазначається, що угода зміцнить позиції Jabil на ринку підключення центрів обробки даних і дасть їй змогу конкурувати за клієнтів у різних вертикалях, включно з хмарними центрами обробки даних зі штучним інтелектом і постачальниками гіпермасштабних хмарних послуг. Intel, навпаки, зосередиться на розробці та виробництві своїх ключових продуктів: процесорів та обчислювальних платформ. При цьому Intel не буде повністю відходити від рішень вводу-виводу, йдеться в повідомленні компанії.



Поглинувши бізнес Intel з виробництва кремнієвих фотонних компонентів, Jabil обіцяє спростити складнощі, зазвичай пов'язані з рішеннями для оптичних мереж, пропонуючи комплексні послуги в галузі фотоніки, як-от проєктування компонентів, збирання систем та ефективне управління ланцюжками постачання. Jabil розраховує, що такий підхід допоможе їй розширити ринок для своїх кремнієвих фотонних компонентів.



"Ця угода дає змогу компанії Jabil краще задовольняти потреби наших клієнтів у сфері центрів оброблення даних, включно з гіпермасштабними, хмарними центрами нової хвилі та хмарними центрами оброблення даних зі штучним інтелектом", - сказав Метт Кроулі, старший віцепрезидент Jabil з хмарних технологій і корпоративної інфраструктури. У цих складних середовищах виникають унікальні проблеми, і ми прагнемо вирішувати їх з нуля, пропонуючи інноваційні рішення для підтримки мінливих вимог екосистеми центрів обробки даних. Ця угода дасть змогу компанії Jabil розширити свою присутність у ланцюжку створення вартості центрів обробки даних".

"Ми раді досягти цієї угоди з таким постачальником світового класу, як Jabil. Ми з нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю з Jabil, нашими клієнтами та постачальниками, щоб забезпечити плавний перехід, оскільки Intel переорієнтовується на кремнієві фотонні компоненти для наявних ринків та нових застосувань", - сказав Сафроаду Єбоа-Аманква (Safroadu Yeboah-Amankwah), старший віцепрезидент та директор з питань стратегії корпорації Intel.

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