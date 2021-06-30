Первый 7-нм продукт Intel будет использовать архитектуру RISC-V

30 июня 2021 г., 14:45

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Intel на прошлой неделе сделала пару заявлений, подчеркивающих, насколько серьезно этот ведущий чипмейкер нацелился на предоставление собственных производственных сервисов. Наряду с включением SiFive IP в предложения Intel Foundry Service компания планирует создать собственную платформу разработки RISC-V с использованием своего новейшего 7-нанометрового техпроцесса.

Эта платформа, Horse Creek, будет включать несколько новых ядер SiFive Performance P550, которые будет работать с контроллерами памяти DDR Intel, шинами расширения PCIe и, возможно, с другими вычислительными устройствами, в зависимости от той, пока не вполне понятной роли, которую Intel отводит RISC-V в этой системе.

Разработка этой SoC на собственном технологическом узле предоставляет Intel «более простой» инструмент для тестирования и продвижения своей 7-нанометровой технологии. В то же время, отлаженные цепочки поставок и дистрибьюторская сеть Intel существенно расширят возможности для распространения RISC-V, вызывающей всё больший интерес в среде разработчиков.

Согласно прежним планам Intel, её первым продуктом с детализацией 7 нм должен был стать вычислительный модуль (compute tile) для процессора Meteor Lake, выходящего в 2023 г. Теперь же компания утверждает, что чип Horse Creek будет готов в 2022 году, что сдвигает дебют этого производственного процесса на год раньше.

Новое ядро SiFive Performance P550 с полной поддержкой векторного расширения RISC-V v1.0rc, лежащее в основе Horse Creek, является самым производительным процессором SiFive на сегодняшний день, демонстрирующим в тестах SPEC2006int результат 8,65 баллов на один гигагерц. Конструкция поддерживает до четырёх ядер в одном кластере, которые могут использовать до 4 МБ общего кэша L3.

Чип, должен получиться очень компактным, что также выгодно скажется на его себестоимости. Утверждают, что четыре ядра P550 занимают то же место, что и одно — Cortex-A75.

Из важных моментов осталось неясно, ограничится ли участие Intel исключительно аппаратным обеспечением или платформа также будет укомплектована ПО этой компании.

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