В 2021 г. в мире будет насчитываться свыше 1 млрд смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки

30 июня 2021 г., 15:45

К концу нынешнего года глобальная база смартфонов, поддерживающих беспроводную зарядку, превысит 1 млрд устройств — сообщает Strategy Analytics.

За десять лет с момента появления в 2012 г., беспроводные зарядные устройства трансформировались из нишевой технологии в неотъемлемую опцию для смартфонов класса High-End. Как ожидается, уже в 2026г г. подобных устройств будет насчитываться не менее 2,2 млрд. Активный прирост будет происходить, в том числе, за счет моделей из среднего ценового диапазона.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, в 2021 г. почти половина (49%) смартфонов с беспроводной зарядкой будет эксплуатироваться в Азиатско-тихоокеанском регионе, что объясняется активным ростом среднего класса в Китае, Индии, Индонезии. Инсталлированная база в Северной Америке и Западной Европе составит 21% и 16% от общего количества подобных устройств.

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