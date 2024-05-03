Intel має намір створити на основі кремнію масштабовані квантові процесори

3 мая 2024 г., 14:35

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Дослідницька робота Intel «Зондування поодиноких електронів на 300-міліметрових пластинах спінових кубітів» демонструє сучасну однорідність, точність і статистику вимірювань спінових кубітів. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, відкриває можливості для масового виробництва і подальшого масштабування квантових процесорів на основі кремнію, що є необхідною умовою для створення відмовостійких квантових комп'ютерів.



Дослідники квантового обладнання з Intel розробили 300-міліметровий кріогенний процес зондування для збору великої кількості даних щодо продуктивності пристроїв спінових кубітів на цілих пластинах з використанням технологій виробництва комплементарних металооксидних напівпровідників (CMOS).



Підвищення продуктивності спінових кварцових пристроїв у поєднанні з високопродуктивним процесом тестування дозволило дослідникам отримати значно більше даних для аналізу однорідності, що є важливим кроком, необхідним для масштабування квантових комп'ютерів. Дослідники також виявили, що одноелектронні пристрої з цих пластин добре працюють як спінові кубіти, досягаючи 99,9% точності затвора. Це найвищий показник для кубітів, виготовлених за технологією all-CMOS.



Невеликий розмір спінових кубітів (близько 100 нанометрів у поперечнику) робить їх щільнішими за інші типи кубітів (наприклад, надпровідні), що дає змогу створювати складніші квантові комп'ютери на одному чипі такого ж розміру. Під час виготовлення використовували екстремальну ультрафіолетову (EUV) літографію, що дало змогу Intel домогтися таких малих розмірів і водночас виробляти їх у великих обсягах.



Реалізація відмовостійких квантових комп'ютерів з мільйонами однорідних кубітів потребує високонадійних процесів виробництва. Зазначено, спираючись на свій досвід виробництва транзисторів, Intel перебуває на передньому краї створення кремнієвих спінових кубітів, подібних до транзисторів, використовуючи свої передові 300-міліметрові технології виробництва КМОП, які дають змогу регулярно виробляти мільярди транзисторів на чип.



Ґрунтуючись на цих результатах, Intel планує й надалі використовувати ці технології для додавання додаткових шарів міжз'єднань з метою виготовлення двовимірних масивів зі збільшеною кількістю кубітів і зв'язністю, а також продемонструвати високоточні двоквантові затвори на своєму промисловому виробництві. Однак пріоритетом, як і раніше, буде масштабування квантових пристроїв і підвищення продуктивності квантового чипа наступного покоління.

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