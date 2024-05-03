Micron розпочала постачання пам'яті для AI ЦОД

3 мая 2024 г., 11:45

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Компанія Micron Technology оголосила про те, що вона посідає провідні позиції в галузі, підтвердивши та поставивши на ринок монолітну пам'ять DDR5 RDIMM місткістю 128 ГБ на основі 32 ГБ DRAM зі швидкістю до 5600 МТ/с на всіх провідних серверних платформах. Створена на основі провідної в галузі технології 1β (1-beta), пам'ять DDR5 RDIMM об'ємом 128 Гб забезпечує понад 45%-ву щільність бітів, до 22%-ву енергоефективність і до 16%-ву затримку, порівнюючи з конкурентними продуктами 3DS з наскрізними кремнієвими переходами (TSV).



Співпраця Micron з лідерами галузі та замовниками призвела до широкого впровадження цих нових високопродуктивних модулів великої місткості в серверні платформи. Ці високошвидкісні модулі пам'яті були розроблені для задоволення потреб у продуктивності широкого спектра критично важливих застосунків у центрах оброблення даних, включно зі штучним інтелектом (AI) і машинним навчанням (ML), високопродуктивними обчисленнями (HPC), базами даних у пам'яті (IMDB) та ефективним опрацюванням багатопотокових, багатоядерних обчислювальних навантажень загального призначення. Пам'ять DDR5 RDIMM 128 ГБ від Micron буде підтримуватися екосистемою, до якої входять AMD, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Supermicro та багато інших.



«Завдяки цьому черговому рубежу в обсязі постачань Micron продовжує лідирувати на ринку, надаючи своїм клієнтам модулі RDIMM великої місткості, що пройшли кваліфікацію на всіх основних процесорних платформах», - говорить Правін Вайдьянатан, віцепрезидент і генеральний менеджер групи обчислювальних продуктів Micron. «Сервери штучного інтелекту тепер будуть оснащуватися 24 ГБ 8-висотної HBM3E від Micron для пам'яті, що підключається до GPU, і 128 ГБ RDIMM від Micron для пам'яті, що підключається до CPU, щоб забезпечити місткість, пропускну здатність і оптимізовану за енергоспоживанням інфраструктуру, необхідну для робочих навантажень з інтенсивним використанням пам'яті».



«Основним принципом нашої спільної роботи з Micron є розширення можливостей інфраструктури центрів оброблення даних внаслідок високопродуктивної пам'яті для інтенсивних обчислювальних навантажень», - говорить Ден Макнамара, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Server Business Unit компанії AMD. «Завдяки цій співпраці наші спільні замовники тепер можуть одразу ж отримати ефект від використання пам'яті DDR5 високої місткості від Micron у сервері на базі процесора AMD EPYC, забезпечуючи продуктивність і ефективність, необхідні для сучасного центру обробки даних».



«Використання передових можливостей пам'яті, що забезпечують високу продуктивність і ефективність, має вирішальне значення для підтримки наростальних робочих навантажень AI під час навчання, налаштування та підбиття підсумків», - говорить Кріста Саттертвейт, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Compute компанії HPE. «Ми прагнемо надавати найвисокопродуктивніші та енергоефективні рішення, і завдяки співпраці з Micron плануємо постачати монолітну DRAM високої щільності в усьому нашому портфелі AI-рішень, щоб допомогти нашим корпоративним клієнтам отримати оптимальну продуктивність для вирішення будь-яких робочих навантажень».



«Пам'ять DDR5 RDIMM 128 Гб від Micron - це перша монолітна пам'ять DIMM високої місткості на базі DRAM 32 Гб, що пройшла кваліфікацію сумісності з пам'яттю платформи Intel для процесорів Intel Xeon 4-го і 5-го покоління», - говорить д-р Дімітріос Зіакас, віцепрезидент підрозділу Intel Memory and IO Technologies. «Модулі DDR5 DIMM зі щільністю 32 Гб прискорюють роботу критично важливих конфігурацій серверів і систем штучного інтелекту, забезпечуючи ключові переваги продуктивності, місткості та, найголовніше, енергоефективності для систем на базі процесорів Intel Xeon. Ми раді продовжити співпрацю з Micron, щоб сприяти широкому впровадженню інноваційних продуктів на ринку, які розв'язують проблеми з обсягом пам'яті та енергоспоживанням для замовників систем штучного інтелекту та серверів».



«Supermicro лідирує в індустрії з найширшим портфелем прискорених серверів і рішень на базі NVIDIA, AMD і Intel», - сказав Воллі Ліау (Wally Liaw), старший віцепрезидент із розвитку бізнесу та співзасновник Supermicro. «Клієнти прагнуть до збільшення обсягу пам'яті, продуктивності та ефективності в інфраструктурі AI. Вони можуть отримати значну вигоду від передових серверів Supermicro GPU SuperServers з новою монолітною пам'яттю 32 Гб на базі DRAM об'ємом 128 Гб, і ми раді співпраці з Micron, щоб забезпечити це».



Пам'ять DDR5 RDIMM 128 Гб від Micron уже доступна безпосередньо в Micron, а в червні 2024 року її можна буде придбати через обраних глобальних дистриб'юторів і реселерів. У межах свого великого портфеля пам'яті для центрів оброблення даних Micron пропонує широкий спектр варіантів пам'яті DDR5 RDIMM, MCRDIMM, MRDIMM, CXL і LPDDR5x формфакторів, що дає змогу клієнтам інтегрувати оптимізовані рішення для AI-додатків і високопродуктивних обчислень (HPC), які відповідають їхнім вимогам щодо пропускної спроможності, місткості та оптимізації енергоспоживання.

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