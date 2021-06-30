Hitachi Vantara покупает британского разработчика ПО для управления данными Io-Tahoe

30 июня 2021 г., 14:05

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Hitachi Vantara объявила о покупке специализирующейся на решениях для обработки данных Io-Tahoe, дочерней структуры британской энергетической компании Centrica. Как ожидается, это позволит поддержать развитие в сфере цифровой трансформации в таких отраслях, как энергетика, транспорт, финансовые услуги, здравоохранение и промышленное производство.

Компания Io-Tahoe была основана в 2017 г. Разрабатываемое ею ПО для управления данными на базе ИИ помогает клиентам добиваться значимых результатов для бизнеса за счёт повышения качества данных, их учёта, утверждения рабочих процессов, а также контроля соблюдения корпоративных и нормативных требований. Эти возможности будут интегрированы в решение Lumada DataOps Suite – гибкую структуру управления данными с возможностью интеграции, каталогизации и периферийных вычислений.

Команду Io-Tahoe возглавит Аджай Вохора (Ajay Vohora), получивший докторскую степень в области науки о данных в Кембриджском университете. Вместе с коллегами он будет работать под началом Радхике Кришнан (Radhika Krishnan), директора по продуктам Hitachi Vantara.

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