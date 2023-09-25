Пастка хибних цілей

25 сентября 2023 г., 17:48

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У кожного з нас є свої уявлення, смакові уподобання, персональний клієнтський досвід та своя каша в голові. Це заважає об'єктивному вирішенню завдань. Наприклад, купiвлi доречних серверiв.

Буває, сервери для замовника є не метою, а засобом (освоєння бюджету, отримання відкату) - тодi йому потрібні “фiнансовi поплiчники”. Але навiть за такої постановки краще не робити дурниць.

Сервери - інструменти вирішення певних завдань, важлива складова частина бiзнес-процесiв. Які інструменти підходять для цього краще, визначають двоє: Замовник дає об'єктивну інформацію про свої програми, навантаження та обмеження, обiзнаний Консультант допомагає зменшити область невизначеності та пропонує доречні рішення, виходячи з доступності на ринку.

Дві поради покупцям:

Запитуйте сервери там, де вони є. Більшість серверних завдань можна вирішити швидко, на підручному матеріалі;

Докопуйтесь до суті навантажень, шукайте компетентних постачальників. Не обманюйтесь вітринами, брендингом, конфігураторами.

У покупця завжди є вибір: зробити як хочеться самому, зібрати пропозиції та влаштувати між ними конкурс, або довіритись комусь одному. За будь-якого розкладу якість рішення - наслідок експертизи. Експертиза всьому голова. Не бренди, не ціни, не смаки, не звички.

Цільтесь ретельніше.

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