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Андрій Тищенко

Пастка хибних цілей

25 сентября 2023 г., 17:48
+11
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У кожного з нас є свої уявлення, смакові уподобання, персональний клієнтський досвід та своя каша в голові. Це заважає об'єктивному вирішенню завдань. Наприклад, купiвлi доречних серверiв.
 
Буває, сервери для замовника є не метою, а засобом (освоєння бюджету, отримання відкату) - тодi йому потрібні “фiнансовi поплiчники”.  Але навiть за такої постановки краще не робити дурниць.
 
Сервери - інструменти вирішення певних завдань, важлива складова частина бiзнес-процесiв. Які інструменти підходять для цього краще, визначають двоє: Замовник дає об'єктивну інформацію про свої програми, навантаження та обмеження, обiзнаний Консультант допомагає зменшити область невизначеності та пропонує доречні рішення, виходячи з доступності на ринку.
 
Дві поради покупцям:
  • Запитуйте сервери там, де вони є. Більшість серверних завдань можна вирішити швидко, на підручному матеріалі;
  • Докопуйтесь до суті навантажень, шукайте компетентних постачальників. Не обманюйтесь вітринами, брендингом, конфігураторами.
У покупця завжди є вибір: зробити як хочеться самому, зібрати пропозиції та влаштувати між ними конкурс, або довіритись комусь одному. За будь-якого розкладу якість рішення - наслідок експертизи. Експертиза всьому голова. Не бренди, не ціни, не смаки, не звички.
 
Цільтесь ретельніше.

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