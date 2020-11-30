Parallels RAS 18 предложит интеграцию с единым виртуальным рабочим столом Windows

30 ноября 2020 г., 12:35

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Платформа по доставке виртуальных рабочих столов и приложений Parallels Remote Application Server 18, выход которой ожидается в декабре, значительно расширит возможности ИТ-администраторов и географически распределенных пользователей благодаря интеграции с единым виртуальным рабочим столом Windows.

Parallels RAS 18 интегрирует отраслевые контейнеры профилей FSLogix для более надежного и качественного управления профилями пользователей и расширенными метриками сеансов. Дополнительно в новой версии будет улучшена производительность веб-клиента за счет использования современных кодеков и новый веб-портал управления.

Консоль Parallels RAS 18 предоставляет ИТ-администраторам возможность управления рабочей нагрузкой, расширяет возможности виртуального рабочего стола Windows за счет интеграции управления всеми ресурсами из единого центра.

Решение включает в себя встроенные возможности автоматической оптимизации для рабочих нагрузок узлов сеансов удаленных рабочих столов, виртуальных рабочих столов VDI или Windows.

Более 130 различных предварительно настроенных оптимизаций для многосессионных (таких как узлы сеансов удаленных рабочих столов) или односессионных узлов (таких как VDI) доступны администраторам на выбор вручную или автоматически, в зависимости от вариантов использования пользователей и типа сервера, для обеспечения более высокой плотности терминальных сессий пользователей и количества VDI узлов размещаемых на серверах виртуализации.

Также для администратора имеется возможность запустить свой собственный скрипт настройки терминального сервера или шаблона виртуальной машины, которые будут развернуты на компьютерах рабочей нагрузки Parallels RAS.

Parallels RAS 18 позволяет клиентам развертывать клоны из шаблонов, используемых в качестве узлов сеансов удаленных рабочих столов или VDI, не только в централизованном общем хранилище, таком как сети хранения данных (SAN), но и на локальных дисках нескольких независимых узлов Microsoft Hyper-V.

Шаблон распространяется в локальное хранилище указанных узлов Microsoft Hyper-V, так что клоны могут находиться в одном и том же локальном хранилище. Масштабирование также легко осуществляется путем добавления других поставщиков Microsoft Hyper-V в список рассылки поставщиков шаблонов.

Кроме того, Parallels RAS 18 предлагает веб-портал конфигурации и управления с расширенными возможностями, который заменяет инструмент Parallels RAS Helpdesk. Он позволяет администраторам, использующим настольные или мобильные устройства, реализовывать конфигурации и повседневные действия.

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