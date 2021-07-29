Parallels Toolbox 5 получил генератор штрих-кодов и ряд других полезных функций

29 июля 2021 г., 15:35

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Пятая версия набора инструментов Parallels Toolbox, доступного для Mac и Windows, получила пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор штрих-кода и считыватель штрих-кода, а также функции «Фокус на окне», «Преобразование текста» и «Распознавание текста» теперь доступны через пользовательский интерфейс приложения в один клик.

Генератор штрих-кодов Parallels Toolbox 5.0 может использоваться для создания 13 различных типов штрих-кодов, включая QR-коды и коды EAN-8/EAN-13. QR-коды могут быть сгенерированы простым вводом (или вставкой) содержимого для кодирования. Затем код можно сохранить в формате PNG или скопировать в буфер обмена.

Программа сопровождается считывателем штрих-кодов, который способен сканировать QR-коды и штрих-коды с камеры компьютера или с помощью файла изображения (например, созданного с помощью генератора штрих-кодов).

Также в Parallels Toolbox 5.0 добавлен новый инструмент преобразования текста. Он помогает пользователям быстро переключать регистр выделенного текста. В приложении поддерживается 10 вариантов: от регистра заголовка, всех заглавных букв или регистра предложения до более неясных, включая регистр верблюда (без пробелов) и регистр шашлыка (пробелы заменены дефисами). Инструмент можно использовать для удаления пустых и повторяющихся строк, а также обратного текста, кодирования URL-адресов и даже создания перевернутого текста на английском языке.

Утилита «Фокус на окне» (только для macOS) позволяет пользователям затемнять все окна, кроме выбранного в данный момент, чтобы помочь сосредоточиться.

Parallels Toolbox, интегрированный в строку меню, суммарно теперь состоит из почти 50 удобных вспомогательных средств и расширений, доступных для использования.

С помощью Parallels Toolbox 5.0, например, можно извлекать тома или воспроизводить видео и аудио, записывать изображение с экрана, архивировать, преобразовывать и скачивать файлы одним щелчком мыши.

Обновление также включает новую панель мониторинга, а также более удобную библиотеку и специальные фильтры поиска нужных пользователю утилит.

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