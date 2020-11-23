Wipro и HPE предложат виртуальную инфраструктуру по модели «ИТ как услуга»

23 ноября 2020 г., 15:55

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Компания HPE (Hewlett Packard Enterprise) объявила о расширении сотрудничества с Wipro, одним из крупнейших мировых поставщиков ИТ-услуг. Партнеры будут совместно предлагать набор решений для работы с гибридным облаком и инфраструктурой по модели «ИТ как услуга». Wipro будет использовать HPE GreenLake в своем портфеле услуг, предлагая заказчикам гибкую, адаптивную и обеспечивающую единообразие облачных возможностей модель потребления ИТ по подписке с оплатой по факту использования. С ее помощью предприятия смогут ускорить процесс цифровой трансформации без крупных начальных капиталовложений и затрат на избыточные мощности, а также получить высокий уровень локального контроля, безопасности и соответствия требованиям.

HPE и Wipro сотрудничают уже на протяжении многих лет и предлагают решения по преобразованию рабочих мест и модернизации ЦОД для предприятий из различных отраслей по всему миру.

Пандемия Covid-19 вынудила компании пересмотреть и ускорить планы по цифровой трансформации, особенно в отношении создания гибридных рабочих мест для удаленной работы. Виртуальное рабочее место Wipro virtuadesk, которое доступно по модели «ИТ как услуга», в сочетании с HPE GreenLake обеспечит непрерывность бизнес-процессов и позволит обновить экосистему рабочего места с помощью надежного VDI-решения на базе искусственного интеллекта, аналитики и автоматизации.

Совместное решение также предоставит высокую скорость и гибкость доступа к приложениям наряду с централизованным ИТ-управлением и индивидуальными планами аварийного восстановления, разработанными с учетом потребностей заказчика. В результате предприятия смогут управлять разнообразными нагрузками для создания высокопроизводительных виртуальных вычислительных сред с гибкими, интеллектуальными и современными рабочими пространствами.

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