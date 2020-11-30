Разработчик COVID-вакцины AstraZeneca подвергся атаке северокорейских хакеров

30 ноября 2020 г., 13:05

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Ранее Северную Корею уже обвиняли в некоторых из самых дерзких и разрушительных кибератак, включая утечку электронных писем от Sony Pictures в 2014 году, кражу 81 млн долл. из Центрального банка Бангладеш в 2016 году и запуск программы-вымогателя Wannacry в 2017 году. В этот раз, ссылаясь на двух анонимных осведомителей, агентство Reuters утверждает, что северокорейские хакеры предприняли попытку проникнуть в системы британской фармацевтической компании AstraZeneca, одного из тех ведущих разработчиков вакцин от COVID-19.

По словам источников, хакеры под видом рекрутеров с LinkedIn и WhatsApp обращались к персоналу AstraZeneca с поддельными предложениями о работе. Затем они отправляли документы, якобы описывающие должностные обязанности, с добавлением вредоносного кода, который должен был обеспечить доступ к компьютеру жертвы.

Утверждается, что инструменты и методы, использованные в атаках, были те же, что в хакерской кампании, которую официальные лица США и исследователи кибербезопасности приписали Северной Корее. Ранее она была ориентирована на оборонные компании и СМИ, но последние несколько недель переключилась на цели, связанные с COVID.

Хакерские группы пытаются заполучить результаты новейших разработок и информацию о пандемии. Эти сведения можно продать с целью получения прибыли или использовать для вымогательства, они также могут обеспечить спонсирующим хакеров правительствам ценное стратегическое преимущество в борьбе за сдерживание болезни, от которой уже погибло 1,4 млн человек во всем мире.

По данным источников, попытки взлома, нацеленные на «широкий круг людей» в AstraZeneca, включая персонал, занимающийся исследованием COVID-19, скорее всего, не увенчались успехом.

Северокорейская миссия при ООН в Женеве и AstraZeneca не стали комментировать эту информацию.

Microsoft в этом месяце также заявила, что обнаружила две северокорейские хакерские группы, атаковавшие разработчиков вакцин во многих странах, в том числе путем «рассылки сообщений с сфабрикованными описаниями должностей». Правоохранители Южной Корее в прошлую пятницу заявили, что разведкой этой страны предотвращены некоторые из таких атак.

Само Reuters в этом году информировала, что хакеры из Ирана, Китая и России пытались взломать ведущих производителей лекарств и даже Всемирную организацию здравоохранения.

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