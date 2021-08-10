Parallels Desktop 17 получила поддержку процессора Apple M1

10 августа 2021 г., 13:55

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Компания Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска приложений Windows на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel. Решение имеет формат Universal Binary и оптимизировано для поддержки ОС Windows 11 и macOS Monterey. Оно предлагает высокое быстродействие и производительность графического процессора, улучшенную поддержку игр Windows, эффективное управление и визуализацию ресурсов.

Parallels Desktop 17 будет поддерживать macOS 12 Monterey в качестве основной и гостевой операционной системы, а также будет оптимизировано для Windows 11.

Приложения, запущенные с использованием Parallels Desktop 17 на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel, будут работать гораздо быстрее и эффективнее.

Усовершенствованный драйвер дисплея в Parallels Desktop 17 повышает скорость отклика и удобство работы в пользовательском интерфейсе Windows, а также обеспечивает синхронное воспроизведение видео.

С Parallels Desktop 17 ОС Windows 10 распознает состояние аккумулятора компьютера Mac и включает функцию экономии заряда, когда уровень заряда снижается до критической отметки.

Новый виртуальный чип TPM позволяет ОС Windows 10 и Windows 11 использовать функции BitLocker и Secure Boot для улучшенной защиты данных.

Parallels Desktop Pro Edition – это бестселлер Parallels, специально созданный для продвинутых пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов. Эта версия предлагает не только все функции стандартной версии Parallels Desktop 17 для Mac, но и ряд уникальных возможностей.

Теперь Parallels Desktop 17 для Mac Pro Edition позволяет всего двумя щелчками мыши создать независимую виртуальную машину на основе связанного клона.

Подключаемый модуль Parallels Desktop для Visual Studio, созданный для отладки кода на изолированной виртуальной машине, теперь поддерживает компьютеры Mac на базе процессора Apple M1. Кроме того, установить подключаемый модуль в Visual Studio 2019 стало еще проще.

Parallels Desktop 17 Business Edition предоставляет важнейшие инструменты для корпоративных сред. Это решение, созданное на основе версии Pro, предлагает также ряд дополнительных функций.

Теперь администраторы бизнес-процессов могут устанавливать предварительно настроенные виртуальные машины Windows на все компьютеры Mac с процессорами Intel и Apple M1. Руководители ИТ-отделов смогут добавить ссылки для загрузки и описания в Parallels My Account для компьютеров Mac на базе процессоров Intel и Apple M1, после чего Parallels Desktop автоматически загрузит соответствующий образ для каждого сотрудника.

Решение Parallels Desktop 17 имеет формат Universal Binary, поэтому его можно установить на компьютерах Mac с процессорами Intel и Apple M1, используя всего один пакет массовой установки. Эта новая возможность позволяет быстро и легко выполнить развертывание Parallels Desktop с помощью инструментов управления Mac Management и портала самообслуживания.

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