 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30 (1277)

01.08 - 08.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Parallels Desktop 17 получила поддержку процессора Apple M1

10 августа 2021 г., 13:55
0 
 

Parallels Desktop 17 получила поддержку процессора Apple M1

Компания Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска приложений Windows на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel. Решение имеет формат Universal Binary и оптимизировано для поддержки ОС Windows 11 и macOS Monterey. Оно предлагает высокое быстродействие и производительность графического процессора, улучшенную поддержку игр Windows, эффективное управление и визуализацию ресурсов.

  • Parallels Desktop 17 будет поддерживать macOS 12 Monterey в качестве основной и гостевой операционной системы, а также будет оптимизировано для Windows 11.
  • Приложения, запущенные с использованием Parallels Desktop 17 на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и Intel, будут работать гораздо быстрее и эффективнее.
  • Усовершенствованный драйвер дисплея в Parallels Desktop 17 повышает скорость отклика и удобство работы в пользовательском интерфейсе Windows, а также обеспечивает синхронное воспроизведение видео.
  • С Parallels Desktop 17 ОС Windows 10 распознает состояние аккумулятора компьютера Mac и включает функцию экономии заряда, когда уровень заряда снижается до критической отметки.
  • Новый виртуальный чип TPM позволяет ОС Windows 10 и Windows 11 использовать функции BitLocker и Secure Boot для улучшенной защиты данных.

Parallels Desktop Pro Edition – это бестселлер Parallels, специально созданный для продвинутых пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов. Эта версия предлагает не только все функции стандартной версии Parallels Desktop 17 для Mac, но и ряд уникальных возможностей.

  • Теперь Parallels Desktop 17 для Mac Pro Edition позволяет всего двумя щелчками мыши создать независимую виртуальную машину на основе связанного клона.
  • Подключаемый модуль Parallels Desktop для Visual Studio, созданный для отладки кода на изолированной виртуальной машине, теперь поддерживает компьютеры Mac на базе процессора Apple M1. Кроме того, установить подключаемый модуль в Visual Studio 2019 стало еще проще.

Parallels Desktop 17 Business Edition предоставляет важнейшие инструменты для корпоративных сред. Это решение, созданное на основе версии Pro, предлагает также ряд дополнительных функций.

  • Теперь администраторы бизнес-процессов могут устанавливать предварительно настроенные виртуальные машины Windows на все компьютеры Mac с процессорами Intel и Apple M1. Руководители ИТ-отделов смогут добавить ссылки для загрузки и описания в Parallels My Account для компьютеров Mac на базе процессоров Intel и Apple M1, после чего Parallels Desktop автоматически загрузит соответствующий образ для каждого сотрудника.
  • Решение Parallels Desktop 17 имеет формат Universal Binary, поэтому его можно установить на компьютерах Mac с процессорами Intel и Apple M1, используя всего один пакет массовой установки. Эта новая возможность позволяет быстро и легко выполнить развертывание Parallels Desktop с помощью инструментов управления Mac Management и портала самообслуживания.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  