Облачные сервисы HPE GreenLake для VDI помогут организовать удаленную работу

20 ноября 2020 г., 16:55

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Компания HPE объявила о запуске новых облачных сервисов HPE GreenLake и партнерских решений для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI). Они призваны помочь организациям в переводе сотрудников на удаленный режим работы и обеспечении непрерывности бизнес-процессов. Облачные сервисы HPE GreenLake для VDI включают набор хорошо зарекомендовавших себя технологий для предоставления быстрорастущему количеству удаленных работников высокого уровня продуктивности и безопасности, а также оптимизации затрат. Новые облачные сервисы также используют технологии от ключевых партнеров HPE, включая Citrix, Nutanix, Nvidia, and VMware.

Согласно данным IDC, до Covid-19 лишь в 20% организаций были сотрудники, которые работали из дома. Ожидается, что к концу 2020 г. таких предприятий будет более 50%. Недавнее исследование Gartner также показало, что сегодня почти половина работодателей рассматривает удаленную работу как неотъемлемую часть будущей модели занятости, по сравнению с менее чем одной третью до пандемии. Более того, около 80% сотрудников хотели бы работать удаленно часть времени.

С помощью HPE GreenLake для VDI заказчики могут выбрать категорию сотрудников, которым необходим доступ, а также объем их удаленной работы. Исходя из этого, HPE предлагает оптимальное соотношение вычислительных ресурсов компьютеров и пользовательских устройств и предоставляет набор сервисов по модели «ИТ как услуга». Новые конфигурации виртуальных рабочих мест оптимизированы для каждой категории удаленных сотрудников: продвинутые пользователи, инженеры, «информационные» работники и исполнители. Каждая конфигурация оценивается, строится и поставляется в предварительно определенных размерах 100-300-500-1000 пользователей. Заказчики оплачивают услугу ежемесячно. Сумма платежа зависит от используемых мощностей, при этом компании могут увеличивать или уменьшать объемы в соответствии с потребностями. Это обеспечивает безопасную удаленную работу для всех категорий сотрудников в организации.

Продвинутые пользователи, например, разработчики, которые активно работают с офисными приложениями, пользуются графикой среднего уровня или несколькими экранами, могут получить доступ к приложениям по постоянной или временной модели, используя серверы HPE ProLiant или гиперконвергентные системы HPE Nimble Storage dHCI в сочетании с графическими процессорами Nvidia и программным обеспечением Nvidia Virtual PC.

Инженеры с высокими требованиями к графике или аналитике данных, в том числе пользователи CAD/CAE-систем или финансовые трейдеры, могут использовать серверы HPE ProLiant, гиперконвергентные системы HPE Nimble Storage dHCI и графические процессоры Nvidia с программным обеспечением Nvidia Virtual Workstation. Таким образом, они могут проводить вычисления с помощью графического процессора и хранить данные в высокопроизводительном хранилище, расположенном рядом с вычислительными ресурсами для минимизации задержек.

Высококвалифицированные «информационные» работники, чья деятельность связана с обработкой имеющейся информации и получением новой, преимущественно используют офисные приложения для повышения производительности и просмотра веб-страниц. Организация работы такой категории сотрудников может масштабироваться до сотен тысяч пользователей с помощью серверов HPE ProLiant, HPE Nimble Storage dHCI или гиперконвергентных систем HPE SimpliVity.

Исполнители, которые обычно запускают небольшое количество приложений с низким уровнем вычислительной мощности, например, сотрудники колл-центров, могут использовать серверы HPE ProLiant или гиперконвергентные системы HPE Nimble Storage dHCI.

В экосистему HPE входят ведущие системные интеграторы, которые реализуют услуги на базе HPE GreenLake. Например, Accenture предлагает свои передовые сервисы для рабочих мест, используя HPE GreenLake.

Стоит отметить, что HPE GreenLake является одним из самых быстрорастущих подразделений компании с общей стоимостью контрактов более 4 млрд. долл. У него более 700 продающих партнеров и более 1000 заказчиков из разных отраслей, включая компании из списка Fortune 500.

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