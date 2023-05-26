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Palantir підтримає Україну у сферах оборони та відбудови

26 мая 2023 г., 15:25
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«Міністерство цифрової трансформації» та Palantir підписали меморандум про співпрацю у сферах оборони й відбудови України після російського вторгнення. Співпраця передбачає використання технологій Palantir, зокрема при оцінці пошкоджень будівель та інфраструктури, а також використання програмного забезпечення для оптимізації відбудови.

Palantir – один зі світових лідерів з розробки програмного забезпечення та постачальник хмарних рішень, продуктами якого користується «Міністерство оборони США» та великі інвестиційні банки. Компанія розширить партнерство з Україною для досягнення спільних цілей. Так, меморандум передбачає:

  • посилення цифрових можливостей для надання електронних державних послуг, оборони та відбудови України;
  • підтримку та координацію відбудови України на основі цифрових технологій;
  • об’єднання зусиль у сфері цифровізації, цифрових інновацій та інтеграції України в міжнародний ринок;
  • обмін даними і досвідом у впровадженні провідних світових технологій за підтримки Збройних сил України.

Гендиректор Palantir Алекс Карп був першим західним генеральним директором, який відвідав Україну і зустрівся з Володимиром Зеленським після початку війни. Відтоді Palantir співпрацює з українським урядом. Зокрема, надає програмне забезпечення українським силовим структурам. А також підтримує українських біженців за кордоном.

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