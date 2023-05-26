Dell і Nvidia представляють Project Helix для прискорення алгоритмів генерації АІ

26 мая 2023 г., 14:35

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Dell Technologies та Nvidia детально розповіли про Project Helix - спільну ініціативу, покликану допомогти компаніям запустити програмне забезпечення для генерації штучного інтелекту у власних локальних центрах обробки даних.



Ініціатива створила низку пропозицій, які отримали назву "перевірені проекти". Це сервери Dell, оснащені інструментами управління власної розробки компанії, а також чіпами та програмним забезпеченням Nvidia. Системи спеціально оптимізовані для підтримки навчання штучного інтелекту та прикладів використання висновків.



"Ми переживаємо історичний момент, коли неймовірні досягнення в галузі генеративного АІ перетинаються з потребою підприємств робити більше з меншими витратами, - сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). - Разом з Dell Technologies ми розробили надзвичайно масштабовану та високоефективну інфраструктуру, яка дозволяє підприємствам трансформувати свій бізнес, безпечно використовуючи власні дані для створення та експлуатації додатків генеративного АІ".



Project Helix базується на системах з портфоліо серверів Dell PowerEdge. Портфоліо включає в себе кілька машин, оптимізованих спеціально для використання у сфері штучного інтелекту. Однією з найсучасніших систем у цій лінійці, оптимізованій для ШІ, є R940xa, яка поєднує в собі чотири процесори Intel з чотирма GPU від Nvidia.



Компанії можуть комбінувати сервери Dell з найновішим і найшвидшим графічним процесором Nvidia - H100. За словами Nvidia, він може навчати моделі штучного інтелекту в дев'ять разів швидше, ніж кремній попереднього покоління.



H100 містить модуль, спеціально розроблений для прискорення роботи великих мовних моделей, одного з найпопулярніших типів генеративного АІ. Великі моделі можуть організовувати інформацію, яку вони поглинають, у різних форматах даних. За словами Nvidia, модуль прискорення H100 автоматично обирає формат, який забезпечує найшвидшу продуктивність.



Project Helix надає клієнтам доступ до Nvidia AI Enterprise - програмного забезпечення, яке чипмейкер пропонує разом зі своїми графічними процесорами. Пакет включає понад 50 інструментів для побудови та розгортання моделей штучного інтелекту. Крім того, він пропонує кілька готових нейронних мереж.



"Project Helix надає підприємствам спеціально створені моделі штучного інтелекту, щоб швидше і безпечніше отримувати вигоду з величезних обсягів даних, які сьогодні використовуються недостатньо", - сказав спів-операційний директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke).



У системах Project Helix використовується програмне забезпечення не лише Nvidia, але й Dell. Зокрема, клієнти можуть використовувати платформу спостереження CloudIQ від Dell для моніторингу своєї локальної інфраструктури штучного інтелекту на предмет потенційних проблем. За словами Dell, платформа використовує машинне навчання для автоматичного виявлення несправностей.



Також до Project Helix входить технологія виробника обладнання Secured Component Verification. За словами Dell, ця технологія встановлює зашифрований фрагмент даних, який називається сертифікатом, на свої сервери після їх виробництва. Якщо хакери намагаються втрутитися в роботу сервера під час його доставки клієнту, сертифікат вказує на те, що в нього були внесені зловмисні зміни.

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