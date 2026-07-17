Міжвідомча робоча група розглянула півсотні проєктів з підвищення кіберстійкості

17 июля 2026 г., 10:35

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До складу Міжвідомчої робочої групи (МРГ), що координує Талліннський механізм на державному рівні, входять представники Мінцифри та різних державних органів. Група ухвалює ключові рішення та підтримує проєкти, які потім пропонують профінансувати міжнародним партнерам.

На черговому засіданні МРГ розглянули та підтримали 48 нових проєктів у сфері кібербезпеки. Перед цим кожну ініціативу детально проаналізувала Технічна робоча група (ТРГ). Такий двоетапний підхід гарантує, що Україна пропонує донорам лише ті розробки, які реально посилюють кіберстійкість держави під час війни.

Експерти ТРГ зазначають, що якість поданих ідей постійно зростає. Держоргани дедалі краще розуміють специфіку кібербезпеки: вони відмовляються від дрібних точкових рішень і натомість створюють комплексні проєкти. Нові рішення допомагають надійніше захищати державні реєстри та зменшити ризики масштабних кібератак на критичну інфраструктуру.

Значно розширили перелік тих, хто може отримати фінансування через Талліннський механізм. Відтепер подавати свої проєкти зможуть органи місцевого самоврядування – міські, селищні та обласні ради. Для цього громаді потрібно лише отримати офіційний лист підтримки від відповідної обласної військової адміністрації.

Також МРГ затвердила оновлені критерії оцінки проєктів, яка тепер здійснюватиметься відповідно до пріоритетів і завдань Стратегії кібербезпеки України.

Для поглиблення роботи з приватним сектором планується й надалі розвивати платформу Талліннського механізму, а також поглиблювати державно-приватне партнерство.

Ухвалені на МРГ рішення дозволять швидше запускати нові проєкти у сфері кібербезпеки, підтримувати більше ініціатив на місцях та спрямовувати ресурси на найважливіші цифрові потреби України.

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