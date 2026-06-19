Мінцифра хоче зосередити повноваження щодо ринку хмарних послуг

19 июня 2026 г., 10:25

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Міністерство цифрової трансформації України розробило законопроєкт для упорядкування роботи датацентрів та провайдерів хмарних послуг. Пропонується уточнити термінологію та учасників правовідносин у цій сфері, прибрати зайві бюрократичні процедури, дати змогу бізнесу укладати гнучкі контракти та закріпити повноваження з форсування й реалізації державної політики у сфері хмарних послуг.

На ринку хмарних послуг досі є дублювання державних функцій, що лише створює зайві перепони для компаній. Інша серйозна проблема – обмеження в контрактах. Зараз держава та провайдери змушені працювати виключно за шаблоном «Типового договору», який неможливо адаптувати до реальних запитів сторін.

Новий законопроєкт оптимізує правила гри на ринку та впроваджує три ключові зміни. Він закріплює всі повноваження у сфері хмарних послуг виключно за Мінцифрою. Бізнес зможе вирішувати питання швидше, спілкуючись лише з одним відомством.

Для більшої гнучкості договірних відносин між надавачами та користувачами пропонується відмовитися від обов’язкового «Типового договору». Компанії та клієнти зможуть самостійно формувати контракт, головне – прописати в ньому ключові умови.

Також законопроєкт спрощує та конкретизує перелік документів, які необхідно подати, щоб офіційно потрапити до переліку надавачів хмарних послуг та датацентрів, які можуть надавати послуги державному сектору.

Очікується, що завдяки прийняттю цього законопроєкту провайдери та датацентри отримають прозорі правила реєстрації, менше бюрократичного навантаження та свободу підписувати зручні договори. Водночас держава в особі міністерств і відомств зможе легше, швидше та безпечніше купувати хмарні послуги. Це допоможе надійно зберігати й додатково захищати державні цифрові активи. Громадяни ж отримають вищу стійкість онлайн-послуг: що краще буде інтегрована хмара в державні системи, то стійкішою буде цифрова держава.

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