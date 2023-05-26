Porotech представила перший у світі монолітний повноколірний дисплей на базі microLED

26 мая 2023 г., 16:25

0

Tweet

Компанія Porotech анонсувала своє рішення, яке націлене на сферу AR/VR і є дисплеєм на базі технології microLED, що вироблений з використанням єдиної кремнієвої пластини й здатний відображати весь спектр видимого світла без використання пікселів з RGB-складовими. Це досягається завдяки фірмовій розробці – технології Dynamic Pixel Tuning (DPT), за якої пікселі DPT microLED можуть випромінювати будь-який видимий колір при подачі на них певної щільності струму.



Porotech заявила, що розроблений нею монолітний повноколірний мікродисплей має діагональ 0,26 дюйма та роздільну здатність 1280×720. 3,5-мікронні мікросвітлодіоди, що використовуються в ньому, виготовляються з кроком пікселя 4,5 мікрона. Розмір випромінювача мікросвітлодіодів Porotech може бути більшим при збереженні роздільної здатності, оскільки субпікселі більше не потрібні. Завдяки технології DPT від Porotech повноколірні дисплеї microLED тепер можна розблокувати за допомогою епітаксійного нарощування одного світлодіода та однокрокового з'єднання пластини до пластини з об'єднавчою платою CMOS.



Розроблена технологія Porotech мікросвітлодіодів націлюється на дисплеї в окулярах доповненої реальності, пропонуючи такі переваги, як покращена яскравість, енергоефективність, більший коефіцієнт контрастності, більш тривалий термін служби пристрою, зменшений розмір дисплея, а також вища щільність пікселів і роздільна здатність.



Засновник і генеральний директор Porotech Тонгтонг Чжу (Tongtong Zhu) сказав: «Цей новий однопанельний повноколірний мікродисплей знаменує собою важливу віху для Porotech і всієї галузі мікросвітлодіодів, оскільки тільки пікселі DPT можуть відповідати специфікаціям, продуктивності, надійності та вартості, необхідним для окулярів доповненої реальності. Крім того, технологія DPT від Porotech відкриває ринок для додаткових дисплеїв з використанням мікросвітлодіодів крім AR/VR, включаючи смартгодинники, смартфони, планшети, телевізори з плоским екраном та дисплеї з великими панелями для зовнішніх комерційних вивісок».

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень